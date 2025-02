Por primera vez, Melody Luz reveló que no está de acuerdo con el personaje de su novio, Alexander Caniggia, en las redes sociales. Y reveló que se enojó muchísimo con él cuando se metió con Lali Espósito en defensa de Javier Milei.

“Siempre se arman quilombos con Alex, es lo que él busca. Yo a veces le pregunto si le parece y, como sé que lo va a hacer igual, lo grabo. De ahí a que esté de acuerdo o no...”, expresó en Bondi, en diálogo con Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

Acto seguido, reveló que le cayó muy mal cuando apuntó públicamente contra Lali en apoyo al Presidente. “Cuando se metió con Lali, yo me calenté. Consumí Lali toda la vida, Rincón de luz, Casi Ángeles... Trabajé con ella, me pareció lo más, no me parecía que se metiera con ella o que dijera ciertas cosas que no las sabe realmente, que repita un speech”, sentenció, harta.

¿QUÉ DIJO MELODY LUZ SOBRE EL APOYO DE ALEX CANIGGIA A JAVIER MILEI?

Melody Luz habló del apoyo de Alexander Caniggia a Javier Milei.

“Todo bien que te guste Milei, pero siento que ahí es mi límite. Obvio que no me entendió, por eso en casa no hablamos de Lali ni de política, pero yo sigo con mis ideales”, sentenció.