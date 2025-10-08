A tres meses de la separación de Gimena Accardi, Nicolás Vázquez estaría listo para dar un paso fundalmental en su vida sentimental al blanquear con su compañera de "Rocky", Dai Fernández, y Marcela Tauro dio una predicción que no pasó desapercibida sobre ambos.

Paula Varela reveló en Intrusos (América TV) que el actor estaría a punto de blanquear su romance con la actriz Dai Fernández, su compañera en Rocky. “En estos días, ya pronto, me dicen, se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance”, aseguró la panelista.

Dai Fernández y Nico Vázquez en Rocky. Por: Prensa Rocky.

Según la información que llegó al programa, Vázquez y Fernández estarían “súper enamorados” y su círculo íntimo ya está al tanto del vínculo. “Si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, la relación entre los dos fue después de separarse”, agregó.

QUÉ PREDICCIÓN DIO MARCELA TAURO SOBRE EL PROBABLE BLANQUEO DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ

“Pero acá en el móvil, nosotros nos dimos cuenta”, acotó Marcela Tauro. “Y a partir de ahí, la Canosa los vio en un ascensor, dice. Subieron a un ascensor…”, agregó la panelista, que sintió cuando Varela le preguntó si “estaban besándose”.

“Mucha casualidad que se separa ella al toque que él se separa”, agregó Marcela, que explicó que la confesión de Gimena Accardi sobre su infidelidad se dio por “un tema de imagen de Nico”. “Él quedaba bien. Debe haber pasado lo de Gimena, pero no sé por qué se inmoló”, señaló.

Marcala Tauro, Nico Vázquez y Dai Fernández (Fotos: captura América TV y Instagram)

Sin embargo, no fue lo único que dijo Marcela al respecto, ya que, promediando el programa, agregó una predicción sobre este blanqueo. “Y creo que de acá a fin de año puede pasar algo más”, dijo Marcela, que señaló que la novedad sería por el lado de Nico Vázquez, aunque se negó a dar mayores detalles al respecto.

