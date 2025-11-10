Marcela Tauro protagonizó un fuerte momento en Infama, luego de revelar una información exclusiva sobre la Selección Argentina que terminó generando tensión en el piso.

La conductora contó que Enzo Fernández sería la primera baja confirmada para el próximo amistoso que el equipo disputará ante Angola, y sorprendió al vincular esa decisión con el perfil mediático de su pareja, Valentina Cervantes, quien actualmente participa en MasterChef Celebrity, ciclo conducido por Wanda Nara.

“Hay un chat donde están los directivos, los jugadores y los familiares de los futbolistas. Ahí bajan línea, y no gustó lo de Valentina y Wanda en MasterChef”, expuso Tauro.

Marcela Tauro explotó en vivo en Infama (América Tv)

Marcela Tauro explotó en vivo en Infama

Ante su comentario, Laura Ubfal la interrumpió y puso en duda la veracidad de la información, lo que desató la furia de Tauro.

“¿A un campeón del mundo lo vas a sacar por esta pavada?”, preguntó Ubfal. “Sí, lo sacan”, insistió Tauro, visiblemente molesta.

La situación se tensó al máximo cuando la panelista se levantó de la mesa y lanzó indignada: “Están dudando de mi información. ¡Dejémoslo! Me lo dicen de primera mano. No voy a decir la fuente, parecés Rial al final. Es muy buena mi fuente, la cuido porque siempre me da excelente información. ¡Me mostraron el chat!”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.