Sabrina Rojas opinó a fondo sobre Benjamín Vicuña en Pasó en América. Luego de ver una nota del actor chileno indignado con la China Suárez por sus fuertes declaraciones sobre su relación pasada, la conductora arremetió en vivo.
“No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota, escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, dijo Sabrina.
Y continuó sin filtros: “Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien es otra cosa”.
Hecha la crítica, Rojas agregó una salvedad: “Sí lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente”.
Pero concluyó letal sobre Benjamín Vicuña: “Pero no es tan santo”.
QUÉ HABÍA DICHO BENJAMÍN VICUÑA DE LA CHINA SUÁREZ
La polémica entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sumó un nuevo capítulo luego de que la actriz dijera en TV que, durante su relación, “estaba bajo tierra”, no se sentía deseada y vivía un vínculo “muy desgastado”.
Consultado por Sálvese quien pueda (América), el actor chileno respondió visiblemente afectado y expresó su tristeza por la exposición pública.
“No entiendo lo que pasa del otro lado, me parece muy triste”, afirmó, marcando distancia de las declaraciones de su ex.
A diferencia de la China, destacó los buenos recuerdos: “Fueron seis años, dos hijos hermosos y mucho amor. No hay por qué seguir hablando de esto”.
También se mostró dolido por la descripción que ella hizo de la relación: “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo… Es súper triste como cualquier separación”.
Conmovido, remarcó que no quiere entrar en polémicas: “No voy a ahondar más, me da pudor, sobre todo por mis hijos”.
Y cerró con una frase contundente: “Nadie mató a nadie. Simplemente fue una pareja que se separó. Todo esto me parece muy raro, muy patético”.
