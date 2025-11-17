La polémica entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el actor chileno rompió el silencio después de que su expareja volviera a exponer detalles de su vida privada en televisión y asegurara que durante su relación “estaba bajo tierra” y no se sentía amada.

En una entrevista con Moria Casán, la actriz no solo adelantó detalles de su protagónico en la serie “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, sino que también habló sin filtro sobre su vínculo con Vicuña. “Yo estaba bajo tierra. Estaba en una relación donde ya no me sentía deseada, no me sentía amada. Era una relación muy desgastada”, lanzó la China, generando una fuerte repercusión.

Consultado por un cronista de Sálvese quien pueda (América), Vicuña se mostró visiblemente afectado por las declaraciones de la madre de sus hijos, Magnolia y Amancio. “No entiendo lo que pasa del otro lado, me parece muy triste. No hay muchas más vueltas para darle”, expresó, dejando en claro su dolor por la exposición mediática.

A diferencia de la China, el actor aseguró que guarda un buen recuerdo de su historia juntos. “Son temas de nuestra intimidad. Fueron seis años, dos hijos hermosos y mucho amor. Pasaron cosas que fueron de la pareja, no hay por qué seguir hablando de esto o insistir con eso. Muy triste”, analizó.

LA ANGUSTIA DE BENJAMÍN VICULA TRAS LAS FUERTES DECLARACIONES DE LA CHINA SUÁREZ EN TV

Vicuña lamentó que su expareja tenga un recuerdo tan negativo de los años que compartieron. “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta seguramente. Es supertriste como cualquier separación. No voy a ahondar más, no quiero ni puedo. No me corresponde. Me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos”, sostuvo, visiblemente angustiado.

Además, el actor criticó la manera en que cuestiones tan personales se convierten en debate público: “Nadie mató a nadie. Simplemente fue una pareja que se separó. Todo esto me parece muy raro, muy patético, sobre todo tener que dar explicaciones cuando debería hacerlo otra persona. Se ve que necesitan hablar, no sé por qué”.

Vicuña aseguró que intentó cerrar el capítulo y pidió respeto por su familia. “Ya lo pedí por todos lados, traté de ser conciliador, de cerrar el capítulo. La verdad no lo entiendo”, confesó.

Muy afectado por la situación, admitió: “Obviamente que me dolió, es la historia de personas de carne y hueso que sufren y viven. Más que dolor, no entiendo nada”.

Por último, explicó por qué no recurrió a la Justicia para frenar las declaraciones de la China Suárez en los medios. “Puedo llenar de cautelares, pero no lo hago porque confío en la buena fe de las personas y el criterio. Vamos a ver hasta dónde se aguanta”, cerró el actor.

