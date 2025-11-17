La presentación de Hija del fuego, la nueva serie de la China Suárez tuvo un protagonista inesperado: Mauro Icardi. El futbolista acompañó a su pareja en el lanzamiento de esta producción y, desde una de las primeras filas, no dudó en sacar su celular para registrar cada momento de la conferencia de prensa.

Las cámaras de Puro Show captaron el instante exacto en el que Icardi, relajado y sonriente, levantó el teléfono y comenzó a sacar fotos y grabar a su pareja mientras respondía preguntas de los periodistas. El gesto no pasó desapercibido y generó comentarios en vivo de los conductores.

La charla de la China Suárez con sus coprotagonistas de Hija del Fuego (Foto: captura eltrece)

“La graba con el celular Mau. Le saca fotito”, lanzó uno de los presentadores al ver la escena. La panelista Nancy Duré bromeó: “Mirá si le llega a entrar un mensaje ahora y lo vemos en vivo”, mientras el camarógrafo enfocaba la acción del delantero.

Desde el estudio, Pampito sumó: “Él está muerto de amor por ella. Está enamorado, sacándole fotos ahí”, y defendió la actitud de Icardi: “Este acompañamiento de él a la China no lo veo como algo tóxico, como muchos lo quieren dejar ver. Lo veo como que la está acompañando, es algo re importante para la China, una serie importante de una plataforma increíble”.

La expectativa por el estreno de Hija del fuego es enorme. La serie, que estará disponible en Disney+ a partir del 19 de noviembre, cuenta la historia de una mujer extranjera interpretada la China que regresa a su pueblo natal en la Patagonia bajo una identidad falsa.

Mauro Icardi mirando el celular durante la charla de la China Suárez (Foto: captura eltrece)

Su llegada despierta sospechas y miradas desconfiadas, pero nadie imagina el verdadero motivo de su regreso: detrás de su fachada tranquila, la protagonista es la pieza clave de una venganza feroz que se viene gestando desde hace años. A medida que se gana la confianza de los habitantes, pone en marcha un plan calculado y comete crímenes brutales.

