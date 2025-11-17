Después de años de rumores y especulaciones, la China Suárez decidió contar todo.

En una charla a corazón abierto con Moria Casán, la actriz se animó a relatar, sin filtro, cómo fue la famosa noche en París con Mauro Icardi, el encuentro que marcó el inicio del escándalo conocido como el Wandagate.

“Fui vestida muy sencilla, estaba muy nerviosa”, confesó La China en el programa La mañana con Moria. “Me acuerdo que pensé el outfit… Me fui muy simple. Sin maquillaje, zapatillas, pantalón ancho negro y una camiseta de manga larga blanca.

Dije: ‘Si no le gustó así, ya está’”, relató, dejando en claro que la expectativa era enorme.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Movilpress

El primer encuentro: nervios, miradas y un beso inesperado

La actriz recordó que el primer contacto fue a través de mensajes. “Me puso de la nada, ‘esa boquita’. Tiene como algo con la boca”, contó entre risas. Pero el momento clave llegó cuando se vieron cara a cara en una suite de París.

“Me impactó, yo no sabía que era tan alto, eso fue lo primero que me llamó la atención. Tiene una mirada fuerte. Llega a un lugar y es imposible no verlo, es muy llamativo”, describió. Y ahí, admitió: “Ahí se me aflojaron las piernas. Y me robó un beso”.

Una noche que fue mucho más que un escándalo

Lejos de la imagen mediática, La China aseguró que la noche fue “mucho más romántica de lo que la gente se imagina”.

“Me empecé a quedar dormida porque yo grababa, estaba muerta. Lo miraba y no me quería dormir”, recordó sobre ese instante que, según ella, fue pura conexión.

Sin embargo, el romance tuvo un giro inesperado: “No hablamos durante tres años después de que explotó todo. Fue un flash y en París”, remarcó, dejando en claro que el escándalo los separó por mucho tiempo.

El Wandagate: el principio de todo

La confesión de La China Suárez llega cuatro años después de aquel encuentro que desató una verdadera tormenta mediática y puso en jaque a varias parejas del mundo del espectáculo.

Hoy, la actriz decidió dejar atrás el misterio y compartir su versión de los hechos, mostrando el costado más íntimo y humano de una historia que, hasta ahora, solo se conocía por rumores.