La presentación la nueva serie protagonizada por la China Suárez funcionó como una doble vidriera: por un lado, el estreno de este nuevo proyecto; por el otro, la aparición conjunta de la actriz y Mauro Icardi con un estilo que muchos interpretaron como un guiño nupcial.

La pareja eligió una paleta suave y luminosa al estilo “beach wedding” que acentuó la sintonía que muestran desde hace meses, en un contexto donde ellos mismos insinuaron, en una charla con Mario Pergolini y luego con Moria Casán, que planean casarse en 2026 cuando el delantero finalice su divorcio con Wanda Nara.

La China optó por un look íntegramente marfil, trabajado en encaje, transparencias y detalles etéreos que reforzaron su impronta romántica. El top, con cuello alzado, volados y cintas satinadas, acompañaba un pantalón holgado tipo bombacha, también de encaje floral, que dejaba entrever capas interiores suaves. Completó el estilismo con sandalias nude, uñas blancas y un peinado tirante hacia atrás, aportando una cuota de glamour pulido.

A su lado, Icardi eligió una estética monocromática en tonos nude, combinando camisa beige, remera blanca y pantalón jogger al tono, sumando anteojos oscuros y su característico corte platinado. La coordinación en colores, texturas y espíritu veraniego reforzó la narrativa de complicidad que los rodea, dejando claro que, además de la serie, sus apariciones como pareja siguen marcando tendencia.

LOS LOOKS “NUPCIALES” DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI EN LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA SERIE DE LA ACTRIZ

Marcela Riveiro, su hija la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Movilpress)

China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Movilpress)

