La charla de la China Suárez con Moria Casán dio mucha tela para cortar. Además de hablar de su soñado presente con Mauro Icardi, la actriz expuso una fuerte frase que le repetía una de sus exparejas y que generó polémica.

Sin aclarar si se refería a Nicolás Cabré o a Benjamín Vicuña, los padres de sus hijos y sus relaciones más largas, Eugenia dejó entrever cierta sumisión en uno de esos vínculos.

China Suárez, mano a mano con Moria Casán (eltrece)

CHINA SUÁREZ REVELÓ LA FUERTE FRASE QUE LE REPETÍA UNO DE SUS EX

“No están acostumbrados a que yo hable, y no es que haya sido tibia. Yo estuve mucho tiempo con parejas que me decían: ‘Calladita te ves más bonita’”, disparó la China en La mañana con Moria.

Y lo explicó: “Entonces, yo tenía como ese chip. Porque, por un lado, tenía el mensaje de mi papá, que me decía ‘defendete’. Pero no públicamente, porque todavía yo no estaba tan expuesta. Me lo decía en general, en el colegio, porque yo era bravísima”.

“Después tuve una pareja que era muy polite y yo, inevitablemente, para complacerlo, para estar bien, no decía nada”, agregó, sin precisar si el autor de la polémica frase fue Vicuña o Cabré.

Y cerró: “A mí no me gusta el conflicto. Aunque no me creas… Parece un chiste que yo diga que no me gusta el conflicto, pero el conflicto real, en la vida, no me gusta. No me siento cómoda, me duele la panza”.