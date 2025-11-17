Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una entrevista imperdible que le brindó a Moria Casán para La Mañana con Moria, donde se animó a hablar del final de su relación con Benjamín Vicuña.

Lejos de evitar el tema, la actriz dejó en claro que su vínculo con el actor chileno, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio, estaba completamente agotado mucho antes de la separación.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó por el inicio de su relación con Mauro Icardi: “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Estaba mal”, confesó, sin vueltas.

Foto: Captura (eltrece)

Moria, filosa como siempre, fue al hueso: “¿Por qué estabas tan mal?”. Y la respuesta de la entrevistada dejó a todos mudos: “Porque estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”, lanzó la actriz, dejando en claro que el romance con Vicuña (ella misma confirmó que estaba hablando de él) había llegado a un punto de no retorno.

Según explicó, el desgaste y las diferencias fueron acumulándose con el tiempo: “Cosas de la rutina y diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi (a quien tiene con Nicolás Cabré)“, remarcó.

Y cerró, sincera: “Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante”.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA CHINA SUÁREZ Y LA PREGUNTA DE MAGNOLIA POR EL HATE: “MAMÁ, ¿A VOS NO TE MOLESTA QUE TE DIGAN COSAS FEAS?”

Eugenia “la China” Suárez abrió su costado más íntimo y maternal en Otro Día Perdido, donde relató una situación que la marcó y que vivió con su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Amancio.

La actriz y cantante se sinceró sobre cómo maneja el hate (odio), las críticas y los comentarios maliciosos cuando sus hijos —que ya empiezan a entender el mundo digital— le hacen preguntas que la dejan sin margen de escape.

“Amancio y Magnolia no tienen ni idea, porque no tienen acceso a nada, pero sí yo les voy tirando”, aclaró, explicando que cada uno atraviesa una etapa distinta con respecto a la información que consumen.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

La anécdota clave llegó cuando recordó una charla reciente: “El otro día, por ejemplo, yo estaba con un grupito, éramos adultos y estaba Magno. Y Magnolia es brillante y está todo el tiempo escuchando, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque lo agarra y empiezan las preguntas”, contó.

Y fue en ese contexto cuando Magnolia lanzó la frase que sorprendió a la actriz: “Ella vio a un youtuber y se ve que tocaron el tema del hate’. Y me decía: ‘mamá, ¿a vos no te molesta que te digan cosas feas? ¿Te dicen cosas feas a vos?’”.

China relató cómo manejó esa pregunta tan directa e inocente: “Le digo: ‘Sí, Magno, obvio, a todo el mundo. Pero bueno, es normal, hay gente que no conozco“, relató, dejando en claro que intenta transmitirles contención y seguridad. Y cerró: ”Yo estoy feliz porque ustedes me aman, yo los amo. Es lo que a mí me importa’”.