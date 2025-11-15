Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a convertirse en tema del día, esta vez por una charla desopilante y sorprendentemente íntima en Otro Día Perdido, donde contaron cómo manejan las discusiones.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini le preguntó al futbolista si era picante. A lo que Icardi no dudó con su respuesta: “¡Demasiado! Más que ella (por la China), pero no se me conoce mucho la voz”.

La entrevista tomó un giro más íntimo cuando hablaron de su historia en común. Mauro, con una memoria envidiable, lanzó: “Nos conocemos desde el 2021”. Tras escucharlo, su novia destacó su habilidad: “Hijo de pu… cómo sos con las fechas”.

“Tengo todo acá (se señala la cabeza). Me guardo todo y me acuerdo de todo”, agregó Mauro. Y cuando Pergolini indagó si se debía a que era rencoroso, Eugenia intervino con un brutal sincericidio: “Sos re rencoroso”.

Ese comentario abrió la puerta a un tema candente: cómo reaccionan cuando discuten. En el programa revelaron que hay momentos en los que prefieren alejarse un rato hasta bajar la tensión: “No somos de pasar cinco días sin hablar, tanto no. Pero, a veces cuando pasa una discusión, mejor no hablamos. Soy medio callado, después nos acercamos y pasa todo”, cerró el deportista, sin vueltas.

LA CONFESIÓN MÁS BRUTAL DE CHINA SUÁREZ EN VIVO: “SOY VENGATIVA, IMPULSIVA Y MUY HIRIENTE”

Eugenia “La China” Suárez sorprendió con un testimonio tan íntimo como filoso en su paso por Otro Día Perdido, el programa que eligió para romper el silencio después de la polémica que se armó a su alrededor en los últimos días.

Lejos de esquivar temas, la actriz se sinceró sobre su temperamento, su relación con la bronca y su costado más explosivo, aunque no necesariamente violento.

Todo comenzó cuando analizaron a Clara, el personaje que interpreta en Hija del fuego: la venganza de la bastarda (la nueva serie dramática que desembarca el 19 de noviembre en exclusiva por Disney+), y si compartía rasgos con ella.

Fue entonces que La China no lo dudó: “Debería empezar a vengarme un poco más, como Clara… Estoy con ganas de vengarme”, atinó a decir, remarcando que no se refería a nadie en particular. Sorprendido, el conductor repreguntó si era realmente vengativa. Y ella fue directa: “En la vida real, sí”.

Rápidamente aclaró que no se trata de reacciones impulsivas al estilo telenovela: “Pero no vengativa de ir y romperte un auto. Nunca rayé un auto“.

“Soy muy hiriente. No levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué es lo que… (te va a doler)”, siguió.

La China explicó que muchas veces explota después de mucho callar: “Soy impulsiva. Me callo, me callo, me callo… Desde muy chiquita he dejado pasar muchas cosas: el chistecito, todo", añadió. Y cerró, sincera: “Hay días que me levanto cruzada, me está por venir, me caliento y agarro el teléfono”.