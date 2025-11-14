Luego de romper el silencio en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, Eugenia “la China” Suárez mantuvo un imperdoble mano a mano con Moria Casán, ante la atenta mirada de su pareja, Mauro Icardi. Las imágenes se podrán ver el róximo lunes 17 de noviembre a las 9 por eltrece.

El panelista Gustavo Méndez compartió en sus redes las fotos exclusivas del backstage de la entrevista que la actriz grabó con la diva, donde se la ve relajada, sonriente y con una complicidad total con la conductora.

La charla mano a mano con Moria se dio en el marco de un clima distendido, entre flores, café y risas que —según trascendió— se mantuvieron durante toda la grabación.

Foto: Instagram (@mecomprendezmendez) Por: Fabiana Lopez

“La China con Moria está hablando de todo y sin filtro”, aseguró el periodista, con las postales que compartió con sus seguidores de Instagram.

Foto: Instagram (@mecomprendezmendez)

Pero eso no fue todo: entre las imágenes reveladas también apareció Icardi, sentado muy atento siguiendo la nota desde atrás de cámara.

Asimismo, la cuenta oficial del ciclo de la One difundió un video donde se ve a Eugenia mimosa con su novio, y a pura risa con Moria antes de la tan esperada entrevista.

Foto: Instagram (@mecomprendezmendez)

LA PRIMERA IMAGEN DE LA CHINA SUÁREZ EN EL PROGRAMA DE MARIO PERGOLINI… ¡ACOMPAÑADA DE MAURO ICARDI!

En las últimas horas, Pepe Ochoa compartió en sus redes sociales la primera foto de Eugenia “la China” Suárez en el programa que conduce Mario Pergolini (y que se verá esta noche, a las 22.30 por eltrece), y el posteo no tardó en volverse viral. Es que la actriz no apareció sola: en la imagen se la ve sentada al lado de Mauro Icardi, generando un verdadero estallido en el mundo del espectáculo.

En la postal, tomada en pleno estudio, se puede ver a ambos muy tranquilos en los sillones del set, mientras detrás luce una gigantografía de la actriz. A puro sarcasmo, Ochoa escribió: “Claro que sí. Choluleadísimos”, expresó, dejando en claro la sorpresa que despertó el encuentro.

“Y sí… era cantado”, sumó en la frase que muchos tomaron como una señal de que el cruce entre la China e Icardi era esperado, y quizás inevitable.