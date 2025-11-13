Eugenia “la China” Suárez volvió a ser noticia. Tras la polémica por los streamings, la actriz fue abordada por la cámara de A la tarde y, con su estilo directo, respondió brevemente a las preguntas sobre su presente sentimental y laboral.

“¿Cómo están ustedes como pareja? ¿Están pasando muy bien con los niños?”, le consultó el cronista. Fiel a su perfil bajo, Eugenia respondió con una sonrisa: “Bien, estamos muy bien, gracias”.

Además, Eugenia desmintió las versiones que indicaban que había exigido la presencia de Nico Occhiato sí o sí para dar la entrevista a Luzu TV: “No, no”.

Foto: Captura (América)

Por otro lado, la China confirmó la información que había lanzado Yanina Latorre horas atrás: “Mañana, voy a estar con Mario Pergolini”, detalló, en referencia al ciclo que se verá este viernes 14 de noviembre a las 22.30 por eltrece.

Por último, ante la consulta sobre los proyectos a futuro con su novio, la entrevistada cerró: “Ah, no, estamos bien”.

China Suárez: “Mañana, voy a estar con Mario Pergolini”.

¡BOMBA! PAMPITA ROMPIÓ EL SILENCIO Y SE METIÓ EN LA POLÉMICA DE LA CHINA SUÁREZ

El escándalo por la fallida entrevista de Eugenia “la China” Suárez en Luzu TV sigue dando que hablar, y esta vez fue Pampita Ardohain quien decidió referirse al tema, aunque sin mencionar directamente a la actriz.

Con su estilo sereno pero firme, la conductora dejó en claro su postura frente a las polémicas mediáticas y los límites que mantiene al momento de dar notas.

Consultada por el tema en Los Profesionales de Siempre, Pampita fue categórica: “Yo no hablo de la madre de los hermanos de mis hijos, ya lo saben. Lo han intentado mucho tiempo, pero ya saben que no piso el palito con eso”, lanzó Pampita, dejando en claro que no está dispuesta a reabrir viejas heridas.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

Sin embargo, cuando le preguntaron por la decisión de algunos invitados de bajarse de entrevistas, la modelo sorprendió con una respuesta: “Yo también soy exigente a la hora de pedir algo en las notas. No voy a todos lados, me cuido mucho a mí y a mi intimidad. Sé qué cosas quiero hablar y qué cosas no”, explicó.

Además, Pampita contó cómo maneja sus charlas con los periodistas y conductores: “Uno no le puede decir al conductor qué preguntar, pero hay temas de los que prefiero no hablar, son súper privados y no los hablo con todo el mundo. Son cosas que se hablan antes, se habla con el conductor. Hay ciertas reglas y códigos que se manejan”.

Finalmente, sobre la posibilidad de suspender una entrevista, la top fue tajante pero comprensiva: “Yo nunca me bajé de una nota a horas de que se transmita, pero podría pasar si siento que me van a fallar en algo que pedí, porque prefiero no exponerme”.