China Suárez volvió a ser protagonista de las redes sociales luego de que circulara una captura donde se veía que la actriz ya no seguía a Nico Occhiato en Instagram después del escándalo con Luzu TV y la nota que no se hizo.

La cuenta de espectáculos @SQP_oficial, el programa de Yanina Latorre, fue la que encendió la mecha con un picante tuit:

“La nipona dejó de seguir a Occhiato. ¿Podrá dormir Nico hoy?”, escribieron junto a las imágenes que mostraban que ninguno de los dos se seguía mutuamente.

Sin embargo, la propia China Suárez salió a desmentir la versión con un mensaje contundente y un toque de ironía.

“Nunca lo seguí 💋”, escribió en X (ex Twitter), dejando en claro que no hubo ningún “unfollow” ni pelea detrás del supuesto desplante.

Foto: X

QUÉ DIJO LA CHINA SUÁREZ SOBRE LA POSIBILIDAD DE CRUZARSE A ÁNGELA TORRES

Su comentario superó las 230 mil visualizaciones en pocas horas, y llegó justo después de que Yanina Latorre afirmara que Suárez había puesto como condición no cruzarse con Ángela Torres —actual pareja de Rusherking, su ex— si era entrevistada en Luzu TV.

China respondió también a esas declaraciones, negando cualquier conflicto: “Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming”.

Ángela Torres en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Con estas respuestas, la actriz cerró de forma categórica los rumores de tensión con Occhiato, Torres y el equipo de Luzu TV, reafirmando su decisión de mantenerse al margen de las polémicas mediáticas.