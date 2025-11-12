En medio del revuelo por la nota que la China Suárez iba a dar en Luzu TV iba a dar en Luzu TV y que finalmente fue cancelada, Nico Occhiato decidió contar su versión de los hechos en A la Barbarossa y aclarar cómo se manejó la producción del canal de streaming.

El conductor de Nadie Dice Nada comenzó explicando cómo surgió la posibilidad de tener a la actriz en su señal: “Nos ofrecen hacer la nota, como les pasa a todos los canales, cuando hay que hacer prensa de una serie o una película”.

“Nos la ofrecen para Nadie Dice Nada. Del lunes a hoy, tenemos la semana armada, el programa está yendo para otro lado, y como programador creía que Diego Leuco o Fede Popgold podían hacerle una mejor nota periodística a la China, si es que ellos quieren”, agregó.

Nico Occhiato: por qué la China Suárez no fue a Luzu

Luego, Occhiato explicó cómo se definió que la entrevista pasara al programa de Diego Leuco, Antes que Nadie, y desmintió cualquier tipo de “exigencia” de su parte.

“Por temas de horarios no la pudo hacer en Patria y Familia, y la China accede a hacerla en el programa de Diego. Después nos enteramos de que querían que yo aparezca en un momento por la nota".

“Nunca me metí en una nota, ¿por qué lo haría? Aparte, Antes que Nadie es el segundo programa más visto del streaming, uno de los más importantes. No tengo por qué meterme en una nota. Ellos prefirieron no hacerlo”.

Por último, Nico aclaró que no guarda ningún rencor por lo sucedido y le bajó el tono a la polémica: “No estoy enojado con la situación”.