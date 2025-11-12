En medio de la polémica por el escándalo que volvió a involucrar a Eugenia “la China” Suárez con la prensa, Laura Ubfal decidió romper el silencio y aclarar punto por punto las acusaciones que la actriz deslizó en sus redes sociales.

“Primero que no me opera nadie, ni soy resentida, no tengo por qué serlo. Jamás hablé mal de ella, puede buscar todo lo que sea”, comenzó diciendo Ubfal en LAM.

La periodista se refirió también a la información que dio sobre la cancelada entrevista de la China en Luzu TV: “Lo único que hago es dar información, y la que di la repitió todo el mundo. La tenían Yanina y otros colegas”.

Foto: Captura (América)

Luego, Ubfal fue tajante al desmentir haberla querido para una entrevista: “Nunca pedí una nota con ella, jamás. Lo que hice fue preguntar si iba a dar entrevistas individuales, porque se rumoreaba mucho. Hablé con la gente de Disney y me invitaron a la conferencia de prensa, nada más”.

En ese sentido, la periodista explicó cómo funcionan los acuerdos de prensa en el entorno de la China: “Las condiciones las maneja su mánager, no Disney. Y si pide que no le pregunten determinadas cosas, está en su derecho, pero tampoco se puede culpar a los medios por contar lo que pasa”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Finalmente, Laura se mostró especialmente molesta porque la actriz mencionó a su hija en su descargo: “De mi hija no voy a hablar, no tiene nada que ver. Trabaja desde los 16 años, tiene bajo perfil y jamás necesitó de nadie”, cerró, contundente.

China Suárez cruzó a Laura Ubfal en X

¡Clarito!

SE SUPO EN QUÉ PROGRAMA DE TV VA A ROMPER EL SILENCIO LA CHINA SUÁREZ: “ELLOS NO SE CONOCEN”

Después de semanas de polémicas y el escándalo que desató su fallida entrevista en varios ciclos de streaming, se conoció en qué programa de televisión Eugenia “la China” Suárez romperá el silencio en una única entrevista.

La primicia la dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, y sorprendió a todos en el piso: “Tengo primicia: ¡la China va a dar una única entrevista! Olga no la quiso. Luzu TV no la quiso. La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie, hay que promocionar”, comenzó diciendo Yanina al aire.

“Todavía no hay comunicado, ni emitieron nada. Saben que La China no se lleva bien casi con nadie de la tele… pero tuve que volver a la televisión“, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Finalmente, la presentadora develó el misterio: “Ellos no se conocen. Este viernes, la China Suárez va a estar con Mario Pergolini en su programa. Creo que lo van a grabar ese mismo viernes a la tarde”, cerró.

¡Imperdible!