La actriz Eugenia “La China” Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica luego de su fallida entrevista con Luzu TV, que derivó en un tenso cruce con Disney, la plataforma que produce su nueva serie.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, la actriz habría reaccionado con enojo hacia el equipo de la compañía tras el malentendido que dejó expuesta su imagen pública.

“Quiero abrir el programa con los coletazos de lo que fue primicia de este programa ayer y el escándalo con la China Suárez y todo el streaming. Déjenme decirles que Eugenia está bastante caliente con Disney por lo que me cuentan”, comenzó diciendo Etchegoyen en su emisión por las redes de Radio Mitre.

De acuerdo con el periodista, el conflicto se desató luego de que la participación de Suárez en Luzu TV —donde planeaba ser entrevistada en Nadie Dice Nada, el ciclo de Nico Occhiato— no saliera como esperaba.

“Esta mañana hablé con diferentes personas de la plataforma que me dijeron que fue verdaderamente un caos este tema. La China, furiosa con la gente de la plataforma, llamó para hablar con los responsables de lo que pasó”, detalló.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

EL ENOJO DE LA CHINA SUÁREZ CON DISNEY

Etchegoyen aseguró que la charla entre la actriz y los directivos de Disney fue tensa. “La conversación fue áspera, me dicen a mí, pero también me cuentan que ella tenía una intención clara de ir al programa de Occhiato porque es el ciclo más visto de Luzu. Lo que me dicen es que a Eugenia, en un primer momento, no le gustó nada que le dijeran que no en Nadie Dice Nada”, explicó el conductor.

Según la información que difundió el periodista, el malestar de Suárez se habría centrado en la mala organización del equipo de prensa que coordinaba su aparición en medios.

“Por lo que me dicen desde adentro de la plataforma, la pasaron realmente mal con todo esto y que la China los cagó a pedos, eso me dicen a mí. Versión sacada, ‘hagan algo bien y organícense para no dejarme mal parada’, algo así fue el reclamo”, reveló Etchegoyen en Mitre Live.

La China Suárez se habría enojado con Disney tras la fallida nota en Luzu TV: “Hagan algo bien” (Luzu TV)

El escándalo no tardó en circular por redes sociales, donde los seguidores de la actriz debatieron sobre la responsabilidad del equipo de comunicación y la reacción de Eugenia ante la situación.

Etchegoyen, por su parte, cerró su relato con una observación sobre el carácter de la intérprete: “Imagínense que Disney pone una cifra millonaria a Eugenia para que haga esta serie y ella puso el grito en el cielo con todo esto. No le importó nada. Ella desde que está con Icardi no se come una, se icardizó”, concluyó.