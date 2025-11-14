En Puro Show hablaron con Benjamín Vicuña en pleno encuentro con sus hijos en la plaza y en medio del análisis de la entrevista, Pochi de Gossipeame reveló quién está detrás de los tweets escandalosos de la China Suárez.

“Es llamativo que antes la China siempre habló súper bien de los dos padres de sus hijos, jamás habló mal públicamente de Benjamín Vicuña y de repente uno la ve en esta nueva relación... es Icardi el que está atrás de todo...”, lanzó sin filtros la panelista.

Por su parte Matías Vázquez coincidió y agregó: “Vicuña trata de bajarle un poco el fuego a una situación que la China sí sigue manteniendo, ella no apaga el fuego, quiere el escándalo”.

LA PALABRA DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS EL ESCÁNDALO CON LA CHINA SUÁREZ

Benjamín Vicuña habló en el programa de Pampito y Matías Vázquez de eltrece en una plaza, donde estaba disfrutando con sus hijos recién llegados de Turquía: “Todo bien, todo tranquilo, no es el mejor lugar, es una plaza, estoy con mis chicos, pero bueno, quise venir a ustedes para poder hablar y que me dejen tranquilo un ratito”.

“Estás disfrutando momentos después de casi 40 días que estuvieron afuera tus hijos, con todo lo que se vivió entre ustedes...”, insistió el cronista y él actor intentó cortar la nota: “Sí, todo más que bien. Muy contento, feliz y ya está. Yo ya iría cerrando el tema, la verdad que no hay mucho más que hablar”.

“¿Están llegando a un acuerdo?“, repreguntó el periodista y Benjamín sentenció: ”Son cosas que se resuelven en privado, como tiene que ser y no puedo seguir, es un montón todo lo que se dice. Creo que trabajo en el mismo canal que ustedes, entonces les pido también un poquito de respeto, porque no hay más vuelta que darle“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.