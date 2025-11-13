El distanciamiento entre Paula Chaves, la China Suárez y Zaira Nara volvió a quedar en el centro de la escena, luego de que la conductora de Tapados de laburo se negara a entrevistar a la actriz en el streaming de Olga.

En diálogo con Puro Show, Paula explicó los motivos de su decisión y confirmó que el vínculo con ambas sigue distante y frío.

PAULA CHAVES, CONTUNDENTE SOBRE LA CHINA SUÁREZ Y ZAIRA NARA

“A mí no me gusta el quilombo, le esquivo a todo. No me gusta el bardo ni quedar pegada en esto”, aseguró Paula sobre su negativa a entrevistar a Suárez, quien está promocionando una serie de Disney.

Sobre su relación con la actriz, Chaves fue clara: “No tengo un tema personal con la China. Nuestra relación se enfrió, pero no pasa nada. Y tampoco banco todo el hate que se está comiendo. No me parece bien fomentar eso de un team u otro team”.

Además, aclaró que su decisión también tuvo que ver con el tono de su ciclo: “Yo a la China la entrevistaría, tengo buena onda, pero hoy no sería la nota que todos esperan ni encajaría en Tapados de laburo”.

En ese momento, el cronista de eltrece le comentó: “Nosotros especulamos con la nota, porque también está toda tu pelea con Zaira Nara”.

Y Paula lo corrigió rápidamente: “Digamos distanciamiento, porque no son peleas”.

Consultada por un posible acercamiento con la hermana de Wanda Nara, la conductora fue tajante: “No, nos cruzamos de vez en cuando, nos saludamos y todo bien. Pero no hay cotidianidad”.

Finalmente, ante la pregunta sobre una eventual reconciliación, Chaves cerró con firmeza: “No puedo hacer futurología”.

