La ruptura entre Paula Chaves y Zaira Nara, que alguna vez fueron inseparables tanto dentro como fuera de cámara, volvió al centro de la escena tras una contundente revelación de Matilda Blanco.

En el programa Ángel Responde, la panelista expuso lo que hasta ahora solo eran rumores en voz baja: un triángulo amoroso y una presunta traición que habría fracturado definitivamente el vínculo entre las modelos.

La chispa que encendió el escándalo fue el nombre de Facundo Pieres. Según detalló Blanco, Chaves mantuvo una relación con el polista en el pasado, durante una etapa en la que ya era muy cercana a Zaira.

Zaira Nara y Facundo Pieres

En ese entonces, la conductora habría sido testigo de los conflictos que su amiga vivía con el mismo hombre. “Paula escuchaba, aconsejaba y compartía el dolor de Zaira en esa relación”, aseguró Matilda.

El tiempo pasó, Paula rehízo su vida con Pedro Alfonso y formó una familia. Sin embargo, años más tarde, Zaira terminó separándose de su pareja y poco después comenzó una relación con el propio Pieres.



Lo que inicialmente parecía una coincidencia amorosa se transformó en una herida difícil de sanar. El silencio de ambas durante este tiempo solo alimentó las especulaciones.

MATILDA BLANCO SOBRE PAULA CHAVES Y ZAIRA NARA

“En una amistad verdadera no puede haber lugar para esas decisiones”, disparó Blanco sin rodeos. Y fue más allá al referirse a la confianza que existía entre ambas: “Zaira fue elegida como madrina de una de las hijas de Paula. No era una amistad superficial, era un lazo profundo y familiar”.



La frase más resonante, que se viralizó en redes sociales, resume el trasfondo emocional del conflicto: “No podés elegir un hombre antes que una amiga que estuvo en todo”. Con ese comentario, Matilda dejó en evidencia que lo que se rompió no fue solo una relación afectiva, sino un pacto de lealtad que para muchos es sagrado.