El plan de Benjamín Vicuña de pasar un día tranquilo al aire libre con sus hijos menores quedó trunco, y el actor explotó de fastidio cuando al reaccionar al posteo de la China Suárez.

“No es el mejor lugar, viste que es una plaza, tengo mis chicos, pero bueno, quise venir a ustedes para poder hablar y que me dejen tranquilo un ratito”, planteó el actor al acercarse al equipo de Puro Show.

Desbordado por la situación, Vicuña fue conciso al describir el reencuentr o con los menores después de 40 días: “Está todo más que bien. Estoy muy contento, feliz y ya está”.

Benjamín Vicuña sobre el posteo de la China Suárez.

“Yo ya iría cerrando el tema, la verdad que no hay mucho más que hablar”, imploró.

Cómo sigue la cuestión judicial entre Vicuña y la China

Sin embargo, el periodista fue al hueso al indagar sobre la reunión con los abogados de la China: “Son cosas que se resuelven en privado, como tiene que ser. La verdad es que yo no quiero, no puedo seguir. Me parece que es un montón todo lo que se dice, todo lo que se hace...”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

“Les pido también un poquito de respeto porque no hay más vuelta que darle. Como siempre, las cosas se arreglan en familia con la puerta cerrada”, enfatizó.

Qué dijo Vicuña del posteo de la China

“Yo no voy a hablar de eso, porque no me corresponde”, esquivó el tema.

Benjamín Vicuña sobre el posteo de la China Suárez.

Y cuando el periodista le recordó que la China lo acusó de que es más fuerte que él llorar en público, Benjamín Vicuña se hartó sin perder la calma.

“¡Dale! Yo siempre cometo el mismo error. Y si no hablo, soy un prepotente, un no sé qué. Y si hablo, hablo. Yo solo entiendo tu trabajo, entiendo mi lugar. Soy ultra mega responsable. Soy respetuoso. Estamos en una plaza. Banco tu trabajo, pero bancame a mí también. Y entendé que esto ya está, que no hay más tema. Y no hay nada más que decir".