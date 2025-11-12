La China Suárez regresó a la Argentina y no tardó en desatar un nuevo escándalo con Benjamín Vicuña.

La actriz, que llegó para promocionar su nueva serie y resolver temas familiares, volvió a cargar con todo contra su ex en las redes sociales y dejó en claro que la relación entre ambos está más tensa que nunca.

Según trascendió, este miércoles podría haber una reunión clave entre los abogados de ambos para definir cuestiones vinculadas a sus hijos menores.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos (Foto: Movilpress)

El dato lo filtró una cuenta de fans, que anticipó: “Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa”.

La reacción de la actriz no se hizo esperar. La China Suárez respondió con un mensaje picante y directo: “De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, disparó, dejando en evidencia la interna que atraviesan.

Foto: X

El conflicto por la tenencia y los viajes de los hijos

La guerra entre Suárez y Vicuña viene escalando desde hace meses. Todo se agravó cuando el actor chileno le revocó el permiso para que Magnolia y Amancio pudieran salir del país. Sin embargo, después accedió a firmarlo nuevamente y los chicos viajaron a Turquía con su mamá, aunque él nunca estuvo de acuerdo con esa decisión.

Los descargos más duros de la China Suárez contra Vicuña

A mediados de julio, horas antes de mudarse a Estambul junto a sus tres hijos y Mauro Icardi, la China Suárez explotó en redes sociales y destrozó a Vicuña. En un extenso descargo, lo acusó de mal padre, de no estar presente y hasta deslizó que tiene problemas de adicciones.

“El papá del año. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, escribió la actriz.

Y siguió: “El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo”. Para cerrar, lanzó: “El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’”.

La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña parece estar lejos de encontrar paz. Por ahora, todo indica que la batalla judicial y mediática recién empieza.