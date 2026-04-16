Yanina Latorre no dejó pasar la angustia con la que quedó Ximena Capristo después de contar, por primera vez, que el fin de su vínculo con Paula Chaves se dio a raíz de un “chiste de mal gusto” sobre su hijo Félix, fruto de su relación con Gustavo Conti.

“Tenés los ojos llenos de lágrimas”, reparó la conductora de SQP en vivo, luego de que Capristo expusiera el hecho por el que le hizo la cruz a Paula.

Según explicó, con el tiempo también se sumaron diferencias personales y laborales entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso, lo que terminó de quebrar la relación.

Así quedó Ximena Capristo en SQP tras contar que Paula Chaves hizo un desubicado comentario sobre su hijo

¿QUÉ DIJO PAULA CHAVES SOBRE EL HIJO DE XIMENA CAPRISTO Y GUSTAVO CONTI?

“Me hizo un comentario de mi hijo que no me gustó. A partir de ahí le hice la cruz. Ella puede decir que es mentira, pero sabe muy bien el comentario que hizo. Desde ahí, nunca más”, contó Ximena, sorprendiendo con esta parte de la historia.

Y siguió, con angustia: “Dijo algo como un chiste que no me gustó. Mi bebé tenía meses. Habló de una situación que no me gustó y le hice la cruz”.

“Lo hablamos en el momento y me dijo que era un chiste”, agregó la panelista.

Atenta al relato, Yanina Latorre acotó: “Ella, si te metés con uno de sus hijos, te mata. Es como yo”.

Tras dejar en claro que defiende a muerte a su hijo, Capristo prosiguió: “Me dijo que era un chiste, pero se me cruzó. Después se terminó la amistad por algo de Pedro con Gustavo”.

Antes de cerrar el tema, la conductora resaltó: “O sea que ella hizo un chiste de un bebé recién nacido”. “Sí”, respondió Ximena. Intrigada, Yanina retrucó: “¿Muy fuerte?”.

Fue ante esa pregunta que Capristo contó por primera vez lo mucho que le costó ser mamá: “Aparte, sabiendo todo el dolor que tuve en el proceso previo a tener a Félix, que fue muy difícil. Lo busqué cuatro años. Nosotras ya nos conocíamos y que surja esta situación fue doloroso”.

“Yo no hice tratamientos, pero lo buscamos muchísimo. Mi meta era hasta los 40; si a los 40 no conseguía quedar embarazada, iba a hacer un tratamiento”, contó, movilizada.

Receptiva a sus declaraciones, Yanina advirtió que su compañera estaba por quebrarse en vivo: “Negra, ¿estás bien? Tenés los ojos llenos de lágrimas”.

Y Capristo cerró, visiblemente afectada: “Sí, estoy bien, pero es una situación que me re duele. Es la primera vez que lo cuento. No careteemos tanto, mosquita muerta, no”.

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