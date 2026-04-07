El fin de semana santo estuvo lejos de ser tranquilo para Nicole Neumann y Fabián Cubero. Su hija Allegra debió ser internada por una reacción alérgica a un antibiótico y la situación volvió a poner en el centro de la escena las diferencias entre el exmatrimonio. Y Ximena Capristo lanzó una contundente versión.

Fue la propia Nicole quien contó lo sucedido en sus redes sociales: “Estuve de clínica porque a una de mis gordas le agarró alergia a un componente de un antibiótico que estaba tomando”.

“Así que bastante metida adentro de una clínica. Lo que hubo de sol, viernes y sábado, todo el día acompañando a mi gordita”, expuso la modelo.

En Sálvese Quien Pueda dieron otra versión. “Allegra quedó internada en un sanatorio de Nordelta. Las tres noches, Fabián durmió ahí. Ella estaba con el papá”, detalló el periodista Nicolás Peralta. Y agregó: “Nicole estuvo un par de horas. Estuvo un ratito el viernes y un ratito el sábado”.

El dato de Ximena Capristo sobre la internación de Allegra Cubero que podría enfurecer a Nicole Neumann (Captura de SPQ, América TV)

El dato de Ximena Capristo sobre la internación de Allegra Cubero que podría enfurecer a Nicole Neumann

En ese contexto, Ximena Capristo sumó un dato aún más contundente que contradice el relato de Neumann. “Yo tengo un chat. Una de mis amigas es médica y trabaja en el Sanatorio Nordelta y me cuentan que Nicole estuvo 10 minutos, literal”, afirmó la panelista de Yanina Latorre.

Luego, Capristo redobló la apuesta: “Que el padre de la nena estuvo ahí, durmiendo en un sillón de acompañante y que Nicole ni estuvo”.

“Por más separados que estén, yo si tengo a mi hija internada, me clavo ahí”, cerró Ximena Capristo, dejando expuesta una versión que podría generar un nuevo conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero.

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