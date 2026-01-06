A ocho años del quiebre de la amistad entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso, originado por diferencias y malos tratos durante una temporada teatral, el conflicto volvió a quedar bajo la lupa del mundo del espectáculo.

El disparador fue el regreso de Pedro a Córdoba con una nueva obra, Cortocircuito, que reavivó viejas tensiones.

En ese contexto, el notero de Intrusos abordó a Ximena Capristo para consultarle por la pelea, y la panelista fue letal al referirse al marido de Paula Chaves mientras rememoraba los hechos.

“Gus con ellos se llevó súper bien y tenían un lindo equipo de trabajo. Creo que Pedro siempre va a estar agradecido a Gus porque Gus le enseñó todo a él”, comenzó diciendo Capristo, con tono serio.

En la misma línea, agregó: “Pedro, cuando se subió al escenario, si bien tenía mucha popularidad por el Bailando, no sabía si se leía la columna de la izquierda o la de la derecha”.

“Nosotros veníamos con una experiencia de teatro de muchos años y la experiencia te da eso de colocarte en el escenario, no pisar el chiste y esperar el aplauso. Gus le enseñó mucho de todo lo que hoy Pedro demuestra en escena y por lo que el público lo sigue acompañando”, continuó.

Sin filtros, Ximena fue tajante: “El pibe no sabía nada y Gus le enseñó desde cero. Pedro no se comportó bien”.

Luego, profundizó en la personalidad de su marido y en el conflicto: “Gus es incondicional en la amistad. Cuando quiere a alguien, no se lo toquen porque es un león que ataca con garras. Pedro no se portó bien en ese momento. Surgieron cosas entre ellos. Eran amigos”.

CUÁL FUE EL VERDADERO MALESTAR DE GUSTAVO CONTI CON PEDRO ALFONSO

“Gus nunca estuvo enojado porque no lo llamaran a trabajar cuando Pedro se hizo productor. Estuvo enojado por las formas”, aclaró Capristo, visiblemente molesta.

Cuando el notero le comentó que Pedro había dicho que volvería a trabajar con Conti, Ximena respondió sin vueltas: “Yo no trabajaría con él ni en pedo. Igual, yo no trabajé con ellos en el teatro”.

Y cerró con una defensa visceral de su esposo: “Gus se merecía otra devolución porque lo quería muchísimo”.

