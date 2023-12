A seis años del quiebre de la amistad de Gustavo Conti y Pedro Alfonso, el primero de ellos reveló que hubo un acercamiento y dio detalles de la charla íntima que tuvieron.

La explosiva interna se reavivó en agosto pasado, cuando Ximena Capristo contó en LAM que su marido se había sentido “destratado y maltratado” por Alfonso en la última gira que hicieron juntos.

Dando vuelta la página, Gustavo Conti habló con el notero de Socios del Espectáculo sobre su vínculo actual con Pedro Alfonso.

GUSTAVO CONTI HABLÓ DE SU RECIENTE CHARLA CON PEDRO ALFONSO

Notero: -¿Hablaste con Pedro, con Paula?

Gustavo Conti: -Con Pedro hablé el otro día. No hay nada que resolver. La charla fue “no seamos una pareja despechada”. Ya está. Lo que pasó, pasó. Está todo bien con él.

Notero: -¿Volverías a trabajar con él?

Conti: -Claro que volvería a trabajar con Pedro.

Notero: -¿Limaron asperezas?

Conti: -No había asperezas. Hubo una gira áspera, ponele. Cada uno tendrá sus motivos, sus temas. No tenemos nada para reclamarnos.

Notero: -¿Fue incómoda la charla?

Conti: -No. Él me escribió. Me dijo “che, a vos no te nace llamarme”. Y yo le dije “si te llamo y no me contestás. ¿Qué querés que haga?”.

Notero: -¿Vos habías intentado antes y él no te respondía?

Conti: -En algún momento, yo le habré mandado un mensaje. No me constó y no le mandé más. Pero está todo más que bien.

Notero: -¿Ahora queda una reunión cara a cara?

Conti: -Sí, pero está todo bien. No es una reunión de “vos me dijiste, yo te dije”. Vamos a tomar una cerveza, un fernet. Nosotros pasamos muchos momentos que estuvieron buenos.