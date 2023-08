Ximena Capristo contó por primera vez los verdaderos motivos del fin de su relación buena onda con Paula Chaves, con quien compartió momentos de intimidad cuando Gustavo Conti hizo teatro con Pedro Alfonso.

Las parejas le pusieron sorpresivamente un punto final a su cercano trato en 2018 y Capristo reveló la causa en LAM.

XIMENA CAPRISTO CONTÓ POR QUÉ NO ES AMIGA DE PAULA CHAVES

Ángel de Brito: -¿Vos estás peleada con Paula Chaves? Ustedes no eran amigos con Paula y Pedro…

Ximena Capristo: -Tuvimos una instancia en la que salíamos a comer y se cortó. Te voy a ser sumamente sincera, había un manoseo, un yo le digo a ella, ella le dice a la otra. A mí me gustan las cosas claras. Yo si soy amiga de seis personas, de tres parejas, y compartimos todo y vos me estás hablando mal de la otra, ya digo “mmmm. Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos”.

Ángel: -¿La otra pareja era Sabrina Rojas y Castro?

Ximena: -Era Sabrina y Castro... Cuando estaba con una (pareja) hablaba mal de la otra.

Ángel: -¿Seguís amiga de Sabrina y Luciano?

Ximena: -Yo tengo buena onda con todo el mundo... pero ellos después se separaron.

“Había un manoseo. Yo si soy amiga de tres parejas y compartimos todo y vos me estás hablando mal de la otra, ya digo mmmm”.

Ángel: -O sea, ¿Paula criticaba a Luciano y Sabrina?

Ximena: -Había una cosa rara que a mí no me gustaba.

Ángel: -Ellos se iban del asado y le empezaban a sacar el cuero.

Ximena: -Yo no me quería ir por ese asunto. Pensaba “si me voy y me critican, así como critican...”. ¡Es un desastre! Esas cosas no me gustan.

Yanina Latorre: -Pero era Paula la criticona, no era Pedro.

Ximena: -No sé. Era en general. Porque si no te juntabas con uno, te juntabas con el otro y el otro criticaba a uno, criticaba al otro. No era amistad. Había buena onda. A mí no me gusta eso. Yo si te quiero, te banco.

Ángel: -¿Y Sabrina también criticaba si se iba el otro?

Ximena: -Era una cosa rara. Ellas siguen siendo amigas.