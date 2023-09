Luego de que se hablara mucho sobre el fin de su amistad con Pedro Alfonso, finalmente Gustavo Conti rompió el silencio y dio detalles del vínculo con el productor.

“Pedro no estaba pasando un buen momento, calculo. No sé qué le pasó porque nunca nos juntamos a tomar esa cerveza que él me dijo”, comenzó diciendo Gustavo en una nota que dio a Socios del Espectáculo, quien trabajó en varias temporadas de verano con el esposo de Paula Chaves.

Por otro lado, el actor defendió los dichos de su pareja, Ximena Capristo, con quien tiene a su pequeño Félix, al defender al padre de su hijo: “La Negra no mintió. El chabón tuvo una gira polémica. Y si no, que me lo vengan a decir a mí que es mentira”-

“Hay muchos que están sentados en una mesa y hablan muchas pelotudeces, como dijeron que yo me había enojado con Pedro porque no me daba más laburo. Yo hace 20 años hago teatro y yo ya sé que el teatro son 3 meses de temporada y, con suerte, hacés gira. Y si no, te quedás sin laburo”, añadió.

Y continuó: “Con Pedro pasó lo que pasó en la gira porque el chabón estaba pasando un mal momento, calculo. No estaba integrado al grupo, no comía con nosotros, no hablaba con nosotros y cuando yo me acerqué a hablar con él para decirle, ‘loco, ¿qué te pasa?’, el chabón me dijo, ‘no me toqués’. Te descolocás y decís, ¿qué hago? ¿Para qué lado voy? Ayer estaba todo bien y hoy no me hablás”, añadió

Y cerró, contundente: “Todos los que estaban ahí lo saben. Nadie quiere decir nada porque tienen la ilusión de volver a trabajar. Y bueno, si no me llaman más. La Negra no mintió. Yo tampoco miento. No tengo por qué mentir”.

PROFUNDO ANÁLISIS DE ROMINA GAETANI TRAS LA MUERTE DE SILVINA LUNA

Luego de que la noticia sobre la muerte de Silvina Luna impactara en los medios, muchas voces se alzaron para dar su opinión al respecto. Y en su caso, Romina Gaetani también compartió una profunda reflexión en Poco correctos, el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Mentiría si digo que no le doy mucha bolilla al cuerpo. Lamentablemente, este sistema nos pone –sobre todo a nosotros que estamos frente a la cámara y siendo mujer, más aún- un peso que es el doble o triple”, comenzó diciendo la actriz.

En cuanto al paso del tiempo, la entrevistada se sinceró en vivo: “No me molesta nada envejecer. Esto es vivir. Envejecer es vivir y está bueno. Y siendo actriz, bienvenido sea”, lanzó. Y agregó: “Está bueno que estemos hablando de esto y que el tema esté a la orden del día, pero me parece que para el cambio todavía falta. Yo me encuentro con personas que estamos hablando del cambio, pero están entrando a un centro de estética a ponerse bótox”.

“Incluso yo misma que te digo que no me molesta envejecer, digo ‘uy, tengo esta arruga de más’. Yo también me pongo un filtro y también me gusta no ponerme ninguno”, añadió, sobre cómo se maneja en las redes.

“Tuve el placer de conocerla y lamentamos muchísimo lo que sucedió, como con Mariano Caprarola, y a varias que pasaron -no sólo por las manos de Aníbal Lotocki- sino que por distintas situaciones”.

Por último, Gaetani recordó a la modelo: “Tuve el placer de conocerla y lamentamos muchísimo lo que sucedió, como con Mariano Caprarola, y a varias que pasaron -no sólo por las manos de Aníbal Lotocki- sino que por distintas situaciones. Es un garrón. Si hoy tuviera una hija o a alguien para aconsejar, le diría ‘mirá, no nos hagamos nada. Ya está’. Cuanto más naturales ves a las personas, decís ‘bienvenido sea’”.