Paula Chaves se negó a dar declaraciones sobre la picante acusación de Ximena Capristo sobre Pedro Alfonso. Pero su tajante reacción ante las consultas de notero de Intrusos, lo dijeron todo.

La semana pasada, Capristo sacó a la luz el supuesto motivo del fin de la amistad de Gustavo Conti y Alfonso, y fue lapidaria con el productor teatral.

“Pedro tuvo feas actitudes con Gustavo. Tratos, destratos”, dijo Ximena en LAM, en alusión a la última temporada teatral que los actores hicieron juntos en la obra Abracadabra (2016-2017).

“En esa temporada Gus la pasó mal, venía muy angustiado a casa por lo que Pedro le hacía en la gira”, detalló la panelista.

LA FIRME POSTURA DE PAULA CHAVES CON XIMENA CAPRISTO

Alejandro Guatti: -Ximena Capristo contó...

Paula Chaves: -No, ni idea.

Guatti: -Contó detalles de la pelea y del distanciamiento de Gustavo Conti con tu marido.

Paula: -No, ni idea. Tema de ellos.

Guatti: -Vos estabas, ¿sabías?

Paula: -No, no, de ese tema puntualmente no tengo ni idea. No me pertenece en absoluto. No tengo ni idea.

Guatti: -Habló de destratos, que lo aportaban del grupo.

Paula: -No voy a decir nada. Ni A, ni E, ni nada.

Guatti: -¿Te molestaron esas declaraciones que involucran a tu marido?

Paula: -No voy a decir nada de nada.