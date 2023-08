A más de cinco años del firme distanciamiento de Gustavo Conti con Pedro Alfonso, y viceversa, Ximena Capristo reveló en LAM el motivo que los enemistó y su marido reaccionó al respecto.

Oficiando de “angelita” invitada, la panelista recordó la temporada que Conti hizo con Alfonso, con la obra Abracadabra (2016-2017), y afirmó que Pedro “destrató y maltrató” a Gustavo.

LA REACCIÓN DE GUSTAVO CONTI TRAS LOS PICANTES DICHOS DE XIMENA CAPRISTO SOBRE PEDRO ALFONSO

En ese marco, Ángel de Brito retomó el tema en su programa y Ximena fue por más.

“Este Bailando viene muy pegado a la temporada de teatro. De acá va a salir el elenco de Pedro Alfonso. Perdón que lo nombre, Capristo”, dijo el conductor de LAM, con picardía.

“Gustavo no se enojó por lo que dije. Eso pasó. Igual, en las redes me comí puteadas”.

“No, ¡por favor!”, se excusó la panelista. Y Yanina Latorre retrucó hábilmente: “¿Te llamó alguien hoy?”. “No, no me llamó nadie”, respondió Ximena.

Interesada en el escándalo retro, Yanina continuó: “Gustavo, ¿se enojó cuando llegaste?”. “No, no se enojó. Y yo no me peleé con nadie”, contestó, seria, la esposa de Conti.

Bancando en esta polémica a Pedro Alfonso, Nazarena Vélez apuntó: “Pero pará, le dijiste maltratador a Pedro”.

Y Ximena aclaró: “No, yo no le dije maltratador a Pedro. Ángel dijo ‘¿lo maltrató?’. Y yo dije que sí, que lo destrató, lo maltrató. Pero no estoy mintiendo”.

Y finalizó, muy picante: “En las redes me comí un montón de puteadas… Pero eso pasó. Yo sé la verdad. Y la gente que es mosquita muerta, ¡mirá!”.