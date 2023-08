Ximena Capristo contó por primera vez por qué la amistad entre su marido, Gustavo Conti, y Pedro Alfonso llegó a su final. Y fue durísima con el esposo de Paula Chaves.

Oficiando de “angelita” invitada, la panelista recordó la temporada que Conti hizo con Alfonso, con la obra Abracadabra (2016-2017), y afirmó que Pedro “destrató y maltrató” a Gustavo.

Luego de que Ximena hablara de su vínculo con Paula, Ángel de Brito le preguntó por la vieja versión de que Gustavo se había enojado con Pedro porque no lo convocó más para hacer teatro, y Capristo fue contundente.

“No, no fue por eso. Pedro tuvo feas actitudes con Gustavo. Tratos, destratos”, aseveró.

Picante, Yanina Latorre acotó: “Esta situación a Paula la encloquece porque es negadora serial”. Y De Brito asintió: “Se vuelve loca”.

XIMENA CAPRISTO HABLÓ DE LA ANGUSTIA DE CONTI POR LOS MODOS DE PEDRO ALFONSO

“Yo digo la verdad. Es más, esa temporada Gus la pasó mal, venía muy angustiado a casa por lo que Pedro le hacía en la gira”, detalló Ximena.

“Aparte, estaba peleado con Fredy (Villarreal). Estaba peleado con la compañía. Con la única que hablaba era con Flor Vigna. Comían prácticamente solos”, recordó la panelista.

Y apuntó: “Gus decía ‘pero ¿qué le hice? ¿Por qué me trata de esta forma?’. A mí me daba bronca porque Gus lo quería mucho a Pedro. Lo quiere. Seguramente tiene la mejor con él. Pero a mí no me gusta que lo lastimen, porque yo lo conozco”.

NAZARENA VÉLEZ CONTÓ CÓMO FUE SU EXPERIENCIA LABORAL CON PEDRO ALFONSO

Sin desacreditar la palabra de Ximena Capristo, Nazarena Vélez decidió contar cómo fue su experiencia laboral con Pedro Alfonso en el teatro, y la destacó como positiva.

“Me extraña lo que me decís de Pedro, porque yo trabajé con él y es amoroso. Me extraña que digas lo de maltrato”, expuso Naza.

Y Capristo le retrucó: “Pero vos trabajaste más al principio con él. Fueron distintos años y yo hablo de un Pedro más avanzado. En 2017″.

“¿Vos decís que se agrandó?”, la apuró Yanina Latorre. Y Ximena concluyó, tajante: “No me hagas decir esto. Pero lo maltrató”.