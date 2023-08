El paso de Ximena Capristo por LAM no está pasando desaparecido. Luego de reflotar la interna con Paula Chaves y Pedro Alfonso, protagonizó un explosivo cara a cara con Nazarena Vélez.

La panelista invitada chicaneó a la actriz y productora en vivo. Lejos de quedarse callada, Nazarena recogió el guante y se dieron duro.

PRIMER ROUND DE NAZARENA VÉLEZ Y XIMENA CAPRISTO

Yanina Latorre: -¿Qué pasó entre ustedes dos?

Nazarena Vélez: -Nos puteamos, bastante.

Ximena Capristo: -Varias veces...

Nazarena Vélez: -Ella dice que yo la rajé de un trabajo, que no recuerdo.

Ximena Capristo: -Es verdad.

Nazarena Vélez: -De la (obra) de Gerardo (Sofovich)... A mí si él me preguntaba ‘¿te gusta Capristo para el elenco?’. Y si Capristo me había hecho algo, decía que no.

Ximena Capristo: -Nosotras veníamos de trabajar con Silvina Luna y Eliana Guercio en La Peluquería y te agregabas vos...

Nazarena Vélez: -Es verdad. Fue cuando yo me separé de Agostini.

Ximena Capristo: -Y un día, Nazarena se sentó en Intrusos, con Jorge Rial. Me parece que ahí vos tenías una cosita...

Nazarena Vélez: -No había nada. Me sentaba porque hacía rating. Vos tenés un tema, porque pensás que me garché a Gerardo o que me garché a Rial o que salí con un político. Y toda la banca que yo tenía era por la figura que era.

Ximena Capristo: -No.

Nazarena Vélez: -Si, mamita, bancala. Te debo parecer una boluda, pero te pegaba un flete en el orto. Gerardo me priorizaba por sobre otras cosas.

Ximena Capristo: -Cuando Gerardo estuvo mal vos no estuviste al lado de él.

Nazarena Vélez: -Puede ser, porque estábamos peleados.

Marixa Balli: -¿Fue antes de morir?

Ximena Capristo: -No, fue antes, que le pasaron un montón de cosas. Se separó de Sofía...

Yanina Latorre: -Acá hay unos odios tremendos.

Ximena Capristo: -No, yo no odio a nadie. Todo queda en el pasado.

Nazarena Vélez: -No, no.

SEGUNDO ROUND DE NAZARENA VÉLEZ Y XIMENA CAPRISTO

Yanina Latorre: -La cara de Nazarena es hermosa.

Ángel de Brito: -Le quedó la vena a Nazarena. Está por explotar.

Nazarena Vélez: -No, es amorosa la negrita... Sos buena mina.

Ximena Capristo: -Te lo juro que sí. Pero a veces están los egos, las competencias por el cartel. Las pelotudeces que se armaban antes.

Nazarena Vélez: -No, vos tenés una energía medio chota. Pero te lo digo bien, yo también la tengo.

Ximena Capristo: -No, no estoy tan cargada.

Nazarena Vélez: -Sí, tenés una cosita. Pero sos copada.