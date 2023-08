La presencia de Luis Miguel en la Argentina revolucionó a las fanáticas. Con una interesante anécdota en su haber, Nazarena Vélez dio detalles de su encuentro íntimo con el cantante mexicano, cuando tenía 23 años.

"Tenía ¡un olor a perfume! Era educado, amoroso, te miraba a los ojos. Era muy caballero, muy amoroso. Pero me fui", dijo la actriz y productora en LAM, describiendo a Luis Miguel con amables palabras.

"Comí almendras y tomé champagne", puntualizó Nazarena, sin omitir detalles de la noche con quien era su ídolo.

Nazarena Vélez recordó su encuentro íntimo con Luis Miguel y se despachó con tremendos sincericidios

¿PASÓ ALGO ENTRE NAZARENA VÉLEZ Y LUIS MIGUEL?

Nazarena Vélez contó el motivo por el que subió al cuarto de Luis Miguel y sostuvo solo se dio un beso con el artista.

"Yo fui con un enterito de jean, una remara y zapatillas. Fui en modo fan. Había otras chicas, modelos. Todas diosas. Pero yo no iba a coger. Yo iba a conocerlo. No fui en modo femme fatal. Era una fan y tenía 23 años", aseguró la panelista de LAM.

Al frente de la conducción de programa, porque Ángel de Brito está de vacaciones, Yanina Latorre puso en duda que su compañera no haya intimado con Luis Miguel. Y Naza le respondió con un brutal sincericidio.

"Mirá, ¡me acosté con cada boludo! ¡Mirá si no te voy a reconocer a Luis Miguel! ¿Me estás cargando? Sabés cómo te lo reconozco. Además, yo en ese momento estaba de novia con un conductor", dijo Vélez sin vueltas.

"¿El conductor era Hernán Caire?", le retrucó Fernanda Iglesias. Nazarena asintió y amplió: "Sí. Entonces, yo iba muy perseguida... Yo solo lo quería conocer. Ninguna se quedó con él".

Cerrando la anécdota, la actriz agregó: "No me saqué una foto, pero me regaló una remera de su tour, que se la regalé a una amiga que estaba enferma. Habré estado ahí unas dos horas… Hubo un beso".

