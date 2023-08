A 24 horas de prender el ventilador en LAM, Ximena Capristo explicó por qué reveló el motivo del distanciamiento de Gustavo Conti con Pedro Alfonso y Paula Chaves. Y, por consiguiente, el de ella con el matrimonio.

“Es incómodo que cada vez que me ves, me digas ‘che, ¿estás peleada con Paula?’. Yo no es que me pelee con ella, ellos se pelearon con nosotros. Esa es la diferencia”, destacó la panelista invitada en LAM.

Remontándose al 2016 y 2017, años en los que su marido trabajó con Pedro en Abracadabra, Ximena continuó picante: “Empezaron a pasar cosas que no entendíamos por qué. Cosas raras”.

“Como fue la gira de Pedro con Gus. Él venía mal. Gus no entendía por qué no le hablaba. Ni le dirigía la palabra en el escenario”, aseguró Ximena.

“Pedro no le hablaba a ninguna persona de la compañía... Pedro tenía mala onda con todo el elenco”, aseveró.

XIMENA CAPRISTO, TAJANTE SOBRE PEDRO ALFONSO Y PAULA CHAVES

Con el fin de argumentar por qué sacó a la luz el conflicto retro, Capristo apuntó: “Lo expuse porque no me gustó y porque vos, Ángel, me lo preguntás. Ellos se fueron alejando. Y no está mal que se alejen”.

Determinante, la panelista finalizó: “Yo a Gustavo lo acompaño en todas. Muchas veces, mucha gente no es mi amiga, pero les hago de comer, los atiendo. En este caso, él lo quiere mucho a Pedro y quizás yo no tenía muchas cosas en común con Paula”.