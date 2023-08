Fiel usuaria a las redes sociales, Paula Chaves respondió las consultas de sus seguidores y sorprendió al revelar que su esposo, Pedro Alfonso -con quien tiene a Olivia, Baltazar y Filipa- se realizó una vasectomía para no tener más hijos.

Así lo dio a conocer la propia modelo y conductora en Instagram Stories: “¡A Pedro le fue muy bien! El genio de mi marido entendió que yo ya puse mucho el cuerpo y como no queremos más hijos, se hizo una vasectomía”, relató Paula junto a una foto en la que se lo ve a su marido en la camilla de un hospital.

“¡A Pedro le fue muy bien! El genio de mi marido entendió que yo ya puse mucho el cuerpo y como no queremos más hijos, se hizo una vasectomía”.

“¿Qué te hizo quedarte con 3 hijos y no tener más?”, fue otra pregunta que le hizo un usuario. Y una vez más, Paula (que dejó en claro con una dulce postal que con Pedro están “mejor que nunca”, como ella misma lo describió) se sinceró: “Eso. Los tres hijos”, cerró.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Paula Chaves sorprendió a Pedro Alfonso en vivo con una particular declaración de amor

La visita de Pedro Alfonso a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece, contó con una sorpresa más que especial: un video de Paula Chaves que enterneció a su esposo, con quien tiene a Olivia, Baltazar y Filipa, al aire.

“Hola, mi amor. Bueno, estoy acá para decirte que te amo mucho, que sos muy importante para mí, que me encanta compartir la vida con vos, me gusta trabajar, vivir, dormir con vos. También me gusta criar con vos, que lo que no nos mata nos fortalece. Pasamos un montón de cosas juntos y así y todo nos seguimos eligiendo y divirtiendo”, comenzó diciendo Paula

“Creo que todo eso es la clave de que sigamos siendo eternamente novios. Disfruto mucho pasar el tiempo con vos. Siento que en todos estos años aprendimos hasta a pelear”, agregó, feliz por esta historia de amor que construyó con el productor.

"Creo que todo eso es la clave de que sigamos siendo eternamente novios. Disfruto mucho pasar el tiempo con vos. Siento que en todos estos años aprendimos hasta a pelear".

Y cerró, a corazón abierto: “Ojalá que la vida nos siga poniendo momentos lindos, que podamos seguir trabajando juntos y disfrutando como lo hacemos. Y estando con este nivel de consciencia de poder disfrutar todo lo que estamos pasando y viviendo de esta forma. Te amo mucho”.