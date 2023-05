Paula Chaves volvió a la TV con Pasaplatos Famosos: "Siempre me mostré tal cual soy, una mina súper auténtica"

"No soy una persona conflictiva", se define Paula Chaves cuando se la consulta sobre el perfil que eligió para su carrera. "Nunca me pasó de tener entredichos o cuestiones feas".

Días atrás, fue indagada sobre su actual relación con Zaira Nara: “No me gusta ventilar cosas que me duelen y me afectan. Es una relación que está en un impasse, por cosas privadas que las dos decidimos no decir”, respondió Paula entonces.

"Lo paso mal. Me resulta incómodo. Uno lo explica una vez para calmar las aguas y que quede todo medianamente aclarado, pero después se replica todo el tiempo, y siguen repitiendo y repitiendo", sostiene Paula ante la pregunta de Ciudad.

"Yo prefiero no hablar más del tema porque me hace mal, me angustia, y siento que lo que quería decir lo dije y el resto pasa a ser algo de mi vida privada", responde.