Sin ánimo de confrontar, Sabrina Rojas habló a fondo del final de su amistad con Ximena Capristo y respondió si cree que Paula Chaves es una amiga falsa, tras las explosivas declaraciones de la esposa de Gustavo Conti.

Ximena contó en LAM que no se distanció de Paula, no solo por la interna laboral de Gustavo y Pedro Alfonso, sino porque le hacía ruido que critique a sus propias amistades.

“Tuvimos una instancia en la que salíamos a comer y se cortó. Había un manoseo, un yo le digo a ella, ella le dice a la otra”, dijo Ximena, sobre las reuniones con Paula y Pedro, Sabrina y Luciano.

“A mí me gustan las cosas claras. Yo si soy amiga de tres parejas y compartimos todo y vos me estás hablando mal de la otra, ya digo ‘mmmm. Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos’”, agregó.

SABRINA ROJAS HABLÓ DE PAULA CHAVES COMO AMIGA EN PLENA INTERNA CON CAPRISTO

Apenada por el fin de la amistad con Ximena Capristo, Sabrina Rojas habló en El debate del Bailando de su vínculo actual con Paula Chaves, a quien considera una amiga.

Denise Dumas: -Con Paula no lo tuviste que aclarar, decirle “che, está diciendo esto…”.

Sabrina Rojas: -No, la verdad que no. Con Paula hablamos mucho de maternidad. Somos re aburridas.

“Decir ‘aquella es una falsa’. No lo creo de Paula, para nada. Sino qué sentido tenía juntarnos”.

Santiago Riva Roy: -¿No creés que ella sea tan falsa, como dijo Ximena, de que hablaba, criticaba, cuando vos te ibas? ¿No creés en la palabra de Capristo?

Sabrina Rojas: -No quiero decir que Ximena miente. Qué se yo. A lo mejor nos habrá criticado en algo.

Denise Dumas: -¿Quién se iba primero de los asados?

Sabrina Rojas: -No era tan... No era así. A lo mejor nos fuimos con Luciano y dijeron algo. Una cosa es una crítica del momento y otra es hablar mal. Decir “aquella es una falsa”. No lo creo de Paula, para nada. Sino qué sentido tenía juntarnos. Nuestras hijitas son muy amigas. No nos vemos con cotidianidad, pero tenemos una linda relación. Y con la Negra y Gustavo también.

Denise Dumas: -Algo pasó ahí.

Sabrina Rojas: -Yo lo veo a Conti que hace asados, y digo “¡qué ganas de volver a eso!”.