El final de la amistad de Gustavo Conti con Pedro Alfonso sucedió en 2017, y ahora Ximena Capristo apuntó sin filtros contra el marido de Paula Chaves por el “destrato que terminó en maltrato”.

Luego de que tanto Peter como Paula le bajaran el tono a la polémica, la panelista de Socios del Espectáculo se despachó: “Desconoce todo, como que está muy apartado de la realidad. Y la verdad que no”.

“Capaz que tenía un problema personal. No sé si tenía algo personal propio, no lo contaba, no lo quería hablar ni manifestar. Pero Gus realmente venía mal. Me decía ‘el pibe no me habla’. Pedro le pedía ‘no me hables más flaco’. Fue de la noche a la mañana”, detalló la Negra.

De todas formas, aclaró que Pedro “en realidad no le hablaba a nadie” y que por eso Peter “tenía un apodo”. Aunque no quiso blanquear cuál.

“No sé si tenía algo personal propio, no lo contaba, no lo quería hablar ni manifestar. Pero Gus realmente venía mal. Me decía ‘el pibe no me habla’. Pedro le pedía ‘no me hables más flaco’. Fue de la noche a la mañana”.

Así y todo, Capristo reconoció: “A fin de año de ese año Pedro lo llamó por teléfono directamente a Gustavo y le dijo ‘perdoname por todo lo que pasó’. Para ellos quedó todo bien. Saldado”.

EL SUFRIMIENTO DE GUSTAVO CONTI POR EL DESTRATO DE PEDRO ALFONSO

A casi seis años, Ximena Capristo recordó el desconcierto de Gustavo Conti con Pedro Alfonso: “Me dijo que no sabía qué le pasaba. Tenía una relación re copada y buena onda. Gus venía mal por este asunto y me decía que no le había hecho nada”.

“Paula ni debe estar enterada del tema. Los escuché hablar y hacerme quedar como una descocada que decía cualquiera”, asumió

En ese punto, Ximena Capristo describió Gustavo Conti como “un tipo super sensible y re amigero”, y enfatizó el vínculo que tenía con Pedro Alfonso: “Ellos eran re amigos, y Gus por los amigos deja el alma”.