Luego de que en Gran Hermano, la noche de los ex pasaran un informe por el Día de los Enamorados en el que se veía un framento del paso de Silvina Luna por el reality en 2001, Gustavo Conti no pudo evigtar conmoverse en vivo.

“Me mata ver a Silvina, me hace mal. Es algo que todavía no puedo digerir”, expresó el panelista del ciclo, ante la atenta mirada de su pareja, Ximena Capristo (con quien tiene a su pequeño, Félix), quienes habían conocido a la recordada y querida modelo en el programa.

Foto: Captura (Telefe)

Días antes, Santiago del Moro también había quebrado en llanto al observar el mismo tape que llegó directo a su corazón: “Por favor, un minuto. Les quiero contar algo personal: no soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho”, explicó. Y cerró, muy movilizado: “Me emocioné cuando la vi a Silvina. Tiene que ver con la historia de este programa que, como les decía, es absolutamente todo. Hay que seguir”.

XIMENA CAPRISTO CONTÓ EL SIGNIFICATIVO SUEÑO QUE TUVO CON SILVINA LUNA, A TRES MESES Y MEDIO DE SU MUERTE

A tres meses y medio de la dolorosa partida de Silvina Luna, Ximena Capristo –una de sus mejores amigas- abrió su corazón en su visita a PH, Podemos Hablar y reveló el significativo sueño que tuvo con la querida y recordada modelo.

“A Silvina la sueño mucho, todo el tiempo. Nosotras éramos muy amigas, ella venía a casa y se quedaba el fin de semana. También tenía una relación muy cercana con mi marido (Gustavo Conti, con quien tiene a su pequeño, Félix). Tal vez, ellos eran mucho más amigos, tenían una relación hermosa”, comenzó diciendo Ximena en el programa de Telefe.

“Hace dos días, soñé que estábamos sentadas en una mesa y ella tenía una campera turquesa. Y yo le preguntaba, ‘gordi, ¿vos nos ves? ¿Ves lo que estamos haciendo? Y ella me decía ‘sí, las veo a todas’”.

Por otro lado, la invitada se mostró muy movilizada al hablar de los últimos días de Silvina: “Yo pude verla, nos despedimos y fue muy fuerte verla en el hospital. La última vez que hicimos contacto, me dijo que se iba a poner bien. Tenía la esperanza de salir adelante. Nosotros la queremos como parte de la familia, también tenía mucha relación con mi hijo que me preguntaba todos los días ‘¿cómo está Silvina?’. Contarle de su muerte fue muy triste para él y para nosotros. Yo la recuerdo todos los días y la sueño muchísimo”.

Y cerró, a corazón abierto: “Nosotros la recordamos todo el tiempo y está presente, yo sé que está con nosotros. Pero es durísimo, no pensás que una amiga tuya, tan joven y por una mala praxis, se vaya”.