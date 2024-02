Este miércoles, Santiago del Moro presentó un homenaje de Gran Hermano 2023 a todas las parejas que se conformaron a lo largo de los casi 23 años que el reality lleva en el aire, y estalló en llanto al ver un tape de Silvina Luna, que fue parte del segundo certamen de 2001.

Al abrir el tape se vio a Silvina hablando con Pablo Heredia, participante con el que la cosa no pasó a mayores finalmente, pero que la despidió en sus redes con un “Me marcaste” cuando la modelo falleció el año pasado.

El ex de Silvina Luna en GH compartió un sentido mensaje. Por: instagram

Al terminar el videohomenaje, Santiago del Moro perdió la compostura que lo caracteriza y empezó a lagrimear, mientras su voz se quebraba más y más con el correr de los segundos. Parecía que eso correspondía a las fotos del nacimiento de las hijas de Daniela y Thiago, pero no era así.

QUÉ DIJO SANTIAGO DEL MORO TRAS QUEBRARSE AL AIRE EN GRAN HERMANO 2023

“Un minuto, un minuto”, pidió Santiago mientras la locutora le ganaba tiempo mencionando su situación. “Por favor, un minuto. Les quiero contar algo personal: no soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho”, explicó.

“Me emocioné cuando la vi a Silvina”, explicó, ya casi sin voz. “Tiene que ver con la historia de este programa que, como les decía, es absolutamente todo. Hay que seguir”, sentenció Del Moro ante el clamor del público por la modelo.

Santiago del Moro recordó a Silvina Luna en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

“Tengo tantas cosas para decir y que la emoción fluya, y fluyó. Me emocioné hace un rato, y me emocioné de vuelta cuando la vi, y no lo puedo creer. Un beso grande a su familia”, cerró el conductor antes de continuar con la Gala de nominaciones.

