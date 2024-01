Desde la cárcel, Aníbal Lotocki dialogó con Socios del Espectáculo. El médico aseguró que no se siente responsable por la muerte de Silvina Luna. “No incurrí en ninguna acción delictiva”, dijo. Sus dichos hicieron reaccionar al abogado Fernando Burlando, quien le contestó mediante un fuerte descargo en redes.

“Los dichos de Lotocki espantan, horrorizan. Son la comprobación por si hiciera falta de su desequilibrio emocional, moral y profesional. Nos está diciendo que sus víctimas no son víctimas, que son apenas denunciantes y que todo el dolor, el sufrimiento y la agonía que padecieron no han sido reales, no cuentan, no hacen la cuestión...”.

“Con su alegoría de la cortadora de césped nos está insultando y lo que es peor e indignante es que está insultando a las víctimas y a sus familiares. Yo pensé que en este tiempo de encarcelamiento Lotocki había podido reflexionar y acercarse a una forma de autocrítica que alguna vez le abra las puertas del arrepentimiento, pero compruebo con horror que no”, expresó Burlando.

FERNANDO BURLANDO HABLÓ DEL ENCARCELAMIENTO DE ANÍBAL LOTOCKI

Antes de cerrar, Fernando sostuvo que el encarcelamiento potenció la “perversidad” de Lotocki.

“El encierro potenció su perversidad, su soberbia, su desprecio por la vida y sentido de la impunidad. Ahora la culpa la tiene, según su nueva fantasía, el fabricante del veneno que suministró a sus víctimas. Salvando las distancias, es Jack el Destripador haciendo responsable al fabricante de la navaja que usaba”, sentenció.