La aparición de unas imágenes de Majo Favarón, esposa de Aníbal Lotocki en Pinamar junto a un musculoso hombre sembraron dudas acerca de si la principal defensora del médico, hoy preso en el penal de Ezeiza, estaba rehaciendo su vida y había pasado Navidad lejos de médico.

“Mis amigos hicieron un esfuerzo sobrehumano para que no lo pase sola y lo pasé bien. No le solté la mano a Aníbal”.

“Fui el sábado a visitarlo con los hijos y un amigo de él. Llevamos cosas para comer con él, para compartir”, contó, en una nota de Empezar el día (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) al contar que estuvo los días previos y posteriores a Nochebuena con su pareja.

“Aníbal se comunicó con mi grupo de amistades para que no pase sola el 24, que estén conmigo y pasamos Navidad en Pinamar”, aseveró. “Mis amigos hicieron un esfuerzo sobrehumano para que no lo pase sola y lo pasé bien. No le solté la mano a Aníbal”, se sinceró, mientras negaba los rumores.

MAJO FAVARÓN, LA ESPOSA DE ANÍBAL LOTOCKI, HABLÓ DE LAS PROPUESTAS QUE RECIBE

También la mujer contó que se sorprendió por las reacciones que recibe. “Hay un montón de personas que me escriben preguntando si estoy soltera, pero no estoy de levante”, dijo, entre risas.

“Por lo pronto no, no es lo mío. No estoy buscando pareja ni nada que se le parezca”, señaló, mientras aclaraba que sigue estando junto al cuestionado médico.

“Estoy en vigencia. Recibo halagos, no voy a decir que no, de hombres y de mujeres. Es un mimo al alma”, señaló, risueña.