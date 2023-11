La provocadora afirmación de la esposa de Aníbal Lotocki sobre que Silvina Luna no seguía al pie de la letra las indicaciones para cuidar su salud cayeron pésimo entre los familiares y amigos de la actriz, y Fernando Burlando fue quien salió a responderle.

“En los momentos iniciales Silvina estaba tan dolorida que le recomendaron que no viaje a Europa, y me parece que se fue”, reconoció el abogado de Ezequiel Luna, el hermano menor de la modelo fallecida hace casi tres meses.

“Pero eso es como decirle ‘te aplico veneno, no te muevas’. Las consecuencias eran imparables en la salud de Silvina”, retrucó Burlando a María José Favarón.

“Silvina se quejó del dolor. Que se haya o no quedado quieta, haya o no viajado a Europa, en definitiva, no cambiaba nada. Porque ese producto que se transformaba en piedra en los tejidos estaba incrustado en el nervio ciático”, continuó.

En ese punto, reprochó la actitud de Lotocki: “Cuando había problemas se acababa la atención médica”.

FERNANDO BURLANDO JUSTIFICÓ LA “DESOBEDIENCIA” DE SILVINA LUNA

En otro momento, Facundo Ventura comentó que le habían asegurado que a Silvina Luna “Le recomendaban que se quede internada para hacerse estudios, pero que ella se iba”.

“Puede ser que haya hecho eso. No tengo conocimiento”, contestó Burlando.

Aunque razonó: “Llega un momento que la saturación frente a la internación y recomendaciones de los profesionales de la medicina de decirte ‘quédate’ hartan. Llega un momento en que decís ‘ya está’. Silvina vivía en un hospital, en un consultorio médico. ¿Saben cómo ese te deja la cabeza?”.

Ahí, el abogado argumentó: “Silvina vivió en clínicas, Tribunales, hospitalizada, pero no era la vida que quería”.

“Era una persona que cuidaba su salud, siempre la cuidó. Tal vez cuando decidió intervenirse pensó más en la estética que en la salud. Pero siempre trató de recuperarse”, cerró Fernando Burlando indignado por las desafortunadas frases de la esposa de Aníbal Lotocki sobre Silvina Luna.