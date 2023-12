A tres meses y medio de la dolorosa partida de Silvina Luna, Ximena Capristo –una de sus mejores amigas- abrió su corazón en su visita a PH, Podemos Hablar y reveló el significativo sueño que tuvo con la querida y recordada modelo.

“A Silvina la sueño mucho, todo el tiempo. Nosotras éramos muy amigas, ella venía a casa y se quedaba el fin de semana. También tenía una relación muy cercana con mi marido (Gustavo Conti, con quien tiene a su pequeño, Félix). Tal vez, ellos eran mucho más amigos, tenían una relación hermosa”, comenzó diciendo Ximena en el programa de Telefe.

“Hace dos días, soñé que estábamos sentadas en una mesa y ella tenía una campera turquesa. Y yo le preguntaba, ‘gordi, ¿vos nos ves? ¿Ves lo que estamos haciendo? Y ella me decía ‘sí, las veo a todas’”.

Por otro lado, la invitada se mostró muy movilizada al hablar de los últimos días de Silvina: “Yo pude verla, nos despedimos y fue muy fuerte verla en el hospital. La última vez que hicimos contacto, me dijo que se iba a poner bien. Tenía la esperanza de salir adelante. Nosotros la queremos como parte de la familia, también tenía mucha relación con mi hijo que me preguntaba todos los días ‘¿cómo está Silvina?’. Contarle de su muerte fue muy triste para él y para nosotros. Yo la recuerdo todos los días y la sueño muchísimo”.

Y cerró, a corazón abierto: “Nosotros la recordamos todo el tiempo y está presente, yo sé que está con nosotros. Pero es durísimo, no pensás que una amiga tuya, tan joven y por una mala praxis, se vaya”.

EL HERMANO DE SILVINA LUNA TUVO UN SUEÑO PREMONITORIO HORAS ANTES DE LA DETENCIÓN DE ANÍBAL LOTOCKI

A poco de conocerse que Aníbal Lotocki fue detenido, Ángel de Brito contó, en octubre pasado, la increíble experiencia que tuvo Ezequiel –el hermano de Silvina Luna- horas antes de conocerse las nuevas novedades judiciales sobre el médico que atendió a la querida modelo que falleció hace un mes y medio.

“Cuando vi que se entregó Lotocki tras el pedido de detención, hablé con el hermano de Silvina y no lo podía creer, aunque me dijo ‘hay que ser cautos porque esto ya pasó’. Como decíamos antes, Aníbal estuvo detenido y después salió”, comenzó diciendo le conductor de LAM en vivo.

“Me dijo ‘¿vos podés creer lo que me pasó hoy? Me desperté a la madrugada, llorando y muy angustiado’. Y había soñado con Silvina. Me agrega ‘te lo cuento porque ni yo lo puedo creer. Lo vivo ahora como un mensaje por todo lo que pasó después’”, agregó.

Y cerró: “Se acostó normal, como cualquier día, y en el medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado y llorando, y no podía controlarlo. Después vino todo lo que ocurrió durante el día. Es increíble, es creer o reventar, pero esto le pasó a Ezequiel hoy con todo el dolor del mundo”.