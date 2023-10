Fernando Burlando opinó a fondo de la orden de detención a Aníbal Lotocki, tras el procesamiento por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate. La víctima pasó por el quirófano en abril de 2021.

El procesamiento es por homicidio simple con dolo eventual, con una pena que va desde los 8 a los 25 años de prisión.

FERNANDO BURLANDO ANALIZÓ EN VIVO LA SITUACIÓN DE ANÍBAL LOTOCKI

“Acaban de ordenar la detención de Aníbal Lotocki. Me lo acaban de mandar desde el jurado”, informó Guido Záffora en Intrusos y en plena nota con Burlando.

Acto seguido, el letrado expresó: “No hay precedentes de muchos liberados que estén acusados de homicidio simple. Esa es la verdad. Todo es muy razonable”.

“Lo van a ir a buscar donde sea. Tiene un domicilio declarado. Siempre estuvo a derecho. Supongo que estará en el mismo lugar. Hoy, en el mundo globalizado, es casi imposible cuando una persona, que trasciende públicamente, se profugue”, agregó Burlando.

Serio, Fernando continuó analizando la situación de Lotocki en vivo: “Si ordenaron la detención, que es algo por lo que insistimos en todos los tribunales, es factible que permanezca detenido hasta el día del juicio, hasta que se acredite la inocencia o la culpabilidad”.

“La causa de Zárate es un delito tremendamente grave, es un homicidio simple. Y en la causa de Silvina Luna propugnamos ese tipo de investigación. Estamos hablando de sanciones elevadísimas”, aseveró.

¿HAY POSIBILIDADES QUE LOTOCKI LLEGUE AL JUICIO LIBRE?

“Ordenada la detención, si vos me preguntas si hay posibilidades de recuperar la libertad, no lo veo. A no ser que acredite su inocencia en el juicio oral”, expuso Fernando Burlando.

Sobre el accionar de los jueces, agregó: “A veces se toma consciencia. Los jueces y los funcionarios son seres humanos. Se pueden equivocar como nos equivocamos cualquiera de nosotros”.

“En esta causa se han tenido infinitas licencias con Aníbal Lotocki”, concluyó Fernando Burlando, con contundencia.