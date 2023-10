Desde que murió Silvina Luna, Fernando Burlando se enfocó en conseguir que la Justicia dicte una orden de detención para Aníbal Lotocki, y el día llegó cuando el médico fue aprehendido tras quedar procesado en la causa por la mala praxis que le causó la muerte a Cristian Zárate.

Julio Bazán entrevistó a Burlando en un móvil para TN, y el letrado se manifestó “conforme” con la decisión de la Justicia. “Yo siempre digo que estas cuestiones son lamentables cuando no llegan en tiempos justos porque se hubiera evitado muchísimo daño si esta decisión se tomaba cuando pedimos la detención e inhabilitación de Lotocki”, señaló.

Sin embargo, Burlando consideró que deben “continuar en el camino de la verdad y la Justicia”. “Estoy conforme. A uno estos temas no lo ponen ni más ni menos contento porque es mucho trabajo y hace mucho que veníamos con Silvina y hubo desde burla y bullying y hubo una actitud des aprehensiva de Lotocki y de la Justicia en los momentos iniciales”, dijo.

FERNANDO BURLANDO HABLÓ TRAS LA DETENCIÓN DE ANÍBAL LOTOCKI

Asimismo, Burlando observó que “cuando los medios de comunicación estuvieron detrás del tema, los mecanismos de la Justicia funcionaron”. “Lamentablemente tuvimos que transitar este camino donde mucha gente tomó conciencia, espero que todos hayan tomado conciencia y que no es algo menor y que perder la vida de alguien joven como Silvina es algo nefasto para la sociedad”, agregó el abogado.

Sobre la causa que llevaron a cabo contra Lotocki cuando Silvina Luna aún estaba con vida, Burlando lamentó no haber profundizado más en la misma. “Se llegó hasta lo que tenía porque no podíamos ir con hipótesis o generar un marco de sanción y acusar a Lotocki de homicidio porque todavía no se había producido y por eso fue acusado de lesiones graves”, explicó.

Ante la posibilidad de que Lotocki logre zafar una vez más de la Justicia, Burlando señaló que sus posibilidades son mínimas. “Tiene una situación muy compleja desde el punto de vista procesal no solamente porque tiene una condena a cuatro años por lesiones graves sino porque hay investigaciones que se lo vincula a tentativas de homicidio, envenenamiento y las mismísima causa de Silvina donde se investiga una averiguación de causales de muerte y nosotros propugnamos una investigación de homicidio y asociación ilícita contra él”, afirmó Burlando.

