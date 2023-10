A menos de 24 horas de la detención de Aníbal Lotocki, Estefi Berardi contó en Mañanísima cómo impactó la noticia en los familiares de Silvina Luna, una de las tantas ex pacientes del cirujano que vio mortalmente afectada su salud tras ponerse en sus manos en 2011.

“Les digo lo que me dice la familia de Silvina Luna. Me dicen que a ellas no les alcanza, que a Silvina no se las devuelve nadie y que no quieren ver nada de las noticias relacionadas con Lotocki”, contó la panelista.

Y Carmen Barbieri contestó: “¿Qué les alcanzaría? Nadie se las va a devolver... Que se entregue y que la justicia empiece a actuar es un poco de alivio. Pero la muerte de un ser querido... con eso no hay forma. La muerte es el fin”.

Aníbal Lotocki está detenido (Foto: Policía Federal Argentina)

¿POR QUÉ ORDENARON LA DETENCIÓN DE ANÍBAL LOTOCKI?

Esta semana, Aníbal Lotocki fue procesado por la muerte de su ex paciente Cristian Zárate. Horas después la Justicia ordenó su detención.

Al cirujano se lo acusa de homicidio simple con dolo eventual, con una pena que va desde los 8 a los 25 años de prisión.

Además, la Justicia decidió pedir la captura por considerar que hay riesgo de fuga debido a que el médico está a la espera de la decisión de Casación respecto a la condena a cuatro años de prisión a los que fue condenado por “lesiones graves” a Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

¿POR QUÉ LA JUSTICIA DECIDIÓ NO INVESTIGAR LA MUERTE DE SILVINA LUNA?

El juez Luis Schelgel desestimó la denuncia que responsabilizaría Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna.

El fallo de primera instancia desechó el planteo del abogado de Ezequiel Luna, hermano de Silvina, porque “queda claro que no puede habilitarse en este legajo una investigación contra Lotocki, cuya hipótesis sea que el deceso de Silvina Luna haya sido consecuencia de las intervenciones por la que fue juzgado por el Tribunal Oral Criminal y Correccional n° 28, correspondiendo a este último, en todo caso, expedirse al respecto”.

La actriz y modelo falleció el 31 de agosto a los 43 años en el Hospital Italiano. Inmediatamente, Fernando Burlando realizó una nueva denuncia contra Lotocki.

De todas formas, el defensor de Silvina Luna apelará la decisión que benefició a Aníbal Lotocki.

Según explicó Ileana Lombardo, abogada de Lotocki a Télam, “el juez sostiene este principio que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo o perseguido dos veces por los mismos hechos, y que el hecho ya está en investigación en otro tribunal que es el que lo condenó a Lotocki”, cuya sentencia no está firme.

“Entonces el juez resuelve que, si quieren, continúen investigando sobre las causas de muerte genéricas de Silvina Luna, pero que hay que desvincularlo a Lotocki de la investigación”, aseveró.