A poco de conocerse que la Sala 4 de la Cámara Criminal ordenó la detención inmediata de Aníbal Lotocki –después de que se confirmara el procesamiento por el homicidio simple de Rodolfo Cristian Zárate, quien falleció en 2021 tras operarse con él- Cristian Casorla contó qué medidas judiciales tomará para defender a Gabriela Trenchi, otra de las expacientes del médico.

“Ahora vamos a buscar detener a la mujer de Lotocki, María José Favarón, y a todo su equipo porque todos ellos sabían lo que estaban haciendo con esos pacientes, y fueron sus cómplices”, lanzó el letrado en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Lotocki va a quedar en la lista de los grandes delincuentes de la historia argentina, y todavía no se sabe nada. No sólo no se saben los resultados de los estudios de las víctimas que ya tienen reducida su edad biológica y de todos los denunciantes que no se conocen, sino que además todos los temas más sensibles no se hablaron, como la red de trata”, agregó, contundente.

Asimismo, Casorla aclaró que “este no es un médico, es un asesino, es un envenenador serial que le provocó alogenosis iatrogénica al inyectar un veneno letal en sus nefastas intervenciones”: “Todas las personas que han caído en manos de Lotocki sufrieron la colocación de estas sustancias, recibieron un producto que generaba un cuadro inmediatamente infeccioso, producto del relleno permanente que colocaba Lotocki”, remarcó.

Y cerró, tajante: “Logramos a partir de las denuncias que iniciamos con Gabriela Trenchi y Rafael Dufour, unidas a los casos más conocidos como el de Cristian Zárate, Silvina Luna, Mariano Caprarola, y sumado al colectivo de víctimas que vengo reuniendo, todas las coincidencias lograron demostrar que las características”.

ANÍBAL LOTOCKI SE ENTREGÓ EN UNA DEPENDENCIA DE LA POLICÍA FEDERAL EN LA PLATA

La acumulación de causas que afronta Aníbal Lotocki terminaron por acorralarlo, y este miércoles por la tarde el médico se entregó luego de que la Sala 4 de la Cámara Criminal ordenara su detención inmediata.

A las pocas horas de notificado de la medida motivada por el planteo de Raphael Dufort, uno de sus expacientes, Lotocki se ajustó a derecho al presentarse en una dependencia de la Policía Federal de la ciudad de La Plata situada en la calle 49 N° 1004.

“Hay elementos que permiten acreditar el riesgo de que el imputado se fugue o intente entorpecer la investigación”, informaron fuentes judiciales, ya que el martes le habían confirmado el procesamiento por el homicidio simple de Rodolfo Cristian Zárate, quien falleció en 2021 tras una operación. Por esa causa, Aníbal Lotocki enfrenta una pena en expectativa de entre 8 y 25 años en caso de resultar condenado.