Gustavo Conti decidió darle un cambio total al cuarto que comparte con Ximena Capristo y documentó en sus redes sociales todo el proceso de remodelación, desde el momento en que vació la habitación hasta la reacción final de su esposa al ver el resultado.

Así quedó el cuarto de Ximena Capristo y Gustavo Conti, completamente remodelado

Según contó en el video, la idea de renovar el ambiente venía rondándole hacía tiempo.

“Completamente decidido a renovar mi cuarto. Esa pared azul violeta, como quieras verla, y la alfombra tricolor ya no la podía ni ver. Antes de que llegue Ximena tenía que estar todo renovado”, explicó Conti.

Así era el cuarto de Ximena Capristo y Gustavo Conti (Captura de Instagram)

Así era el cuarto de Ximena Capristo y Gustavo Conti (Captura de Instagram)

Capristo estaba al tanto de que su marido quería hacer cambios, pero salió temprano de su casa y, cuando regresó, se encontró con una sorpresa: la habitación lucía completamente distinta.

El actor y ex Gran Hermano se puso manos a la obra y comenzó el trabajo solo. “Después de vaciar todo el cuarto, saqué todo solito, el televisor, todo. Me queda la cómoda que pesa como un cero kilómetro”, contó entre risas.

Así era el cuarto de Ximena Capristo y Gustavo Conti (Captura de Instagram)

“Mirá cómo está el vestidor, explotado“, agregó y mostró el espacio repleto de cosas.

Así era el cuarto de Ximena Capristo y Gustavo Conti (Captura de Instagram)

ASÍ QUEDÓ EL NUEVO Y MODERNO CUARTO DE XIMENA CAPRISTO Y GUSTAVO CONTI

Con el cuarto vacío y con la gente que colocaría el piso y la pared de madera en su hoga, Conti continuó ilustrando el proceso: “En 40 minutos tenía todo el piso colocado”.

Así quedó el cuarto de Ximena Capristo y Gustavo Conti, completamente remodelado (Captura de Instagram)

El cambio fue total: nuevo piso, paredes renovadas y una estética mucho más moderna. “Mirá cómo quedó con la pared y el piso, una maravilla, increíble. Mirá lo que era la pared de antes y mirá lo que es ahora”, comparó.

"En pocas horas renové toda la habitación, encima sin cemento, sin albañiles, sin nada”, destacó Gustavo.

Cuando Ximena Capristo volvió a su casa, su reacción quedó registrada en el video. Sorprendida, miró el nuevo cuarto y dijo: “¿Qué? ¿En qué momento? ¿Tan rápido? Me encanta”.

Entre risas, Conti cerró el momento pidiéndole ayuda para el paso final: “Ahora tengo que armar todo el cuarto nuevo, ¿me ayudás?”. Y ella, divertida, aceptó: “Sí, te voy a ayudar”.

Así quedó el cuarto de Ximena Capristo y Gustavo Conti, completamente remodelado (Captura de Instagram)