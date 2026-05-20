La casa de Gran Hermano: Generación Dorada podría vivir uno de los ingresos más picantes de la temporada. En las últimas horas, comenzaron a circular fuertes versiones sobre un supuesto repechaje con famosos y las redes explotaron con los nombres filtrados.

La información fue publicada por la cuenta de X (antes Twitter) @MundoFamososOk, que lanzó una bomba sobre los posibles nuevos participantes que entrarían al reality.

“CONFIRMADOS que entran hoy a Gran Hermano”, escribieron desde la cuenta, junto a una lista de nombres que rápidamente generó revuelo entre los fanáticos del programa.

Foto: Captura de X (@MundoFamososOk) Por: Fabiana Lopez

Entre los supuestos ingresos figura Charlotte Caniggia, una de las personalidades más mediáticas y explosivas de la farándula local. También mencionaron a Mariella, conocida por ser la esposa de Claudio ‘Turco’ García; a Nenu López (exparticipante del Bailando) y a Tati Luna, señalada en el posteo como “Miss Uruguay”.

“Y tengo más”, agregaron desde la red social, dejando abierta la posibilidad de nuevos ingresos bomba que podrían modificar por completo la dinámica dentro de la casa.

¡Van a dar que hablar!

Foto: Captura (Telefe)

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DANELIK HABLÓ DE SU ROMANCE CON BRIAN SARMIENTO TRAS SALIR DE GRAN HERMANO: “ME DA MIEDO ENAMORARME”

Tras convertirse en una de las jugadoras más polémicas de esta edición de Gran Hermano: Generación Dorada, Danelik Galazan reapareció en televisión y habló sin filtro sobre su experiencia dentro de la casa, sus errores en el juego y el vínculo especial que construyó con Brian Sarmiento.

La influencer estuvo en Cortá por Lozano, donde repasó las internas del reality y sorprendió al mostrarse mucho más reflexiva que durante sus últimas semanas dentro de la competencia: “Cuando empecé a levantar el perfil fue cuando sentí que me tenía que hacer la confrontativa, me dejé llevar por eso”, reconoció al analizar el cambio de actitud que tuvo dentro de la casa.

Además, explicó que sintió presión por generar contenido y destacarse frente a las cámaras: “A lo mejor estaba muy tranquila, y si la casa me pedía que esté más confrontativa no sabía que me podía jugar en contra”, admitió.

El íntimo susurro al oído de Brian Sarmiento a Danelik antes de irse de Gran Hermano (captura de Telefe)

Pero el momento más explosivo de la entrevista llegó cuando habló de Brian, con quien protagonizó escenas románticas que rápidamente se viralizaron en redes sociales: “Yo quería salir para ver mis tapes con Brian, estoy fascinada, son re lindos”, confesó entre risas.

Además, dejó abierta la puerta a una relación fuera de la casa: “Todo puede ser con Brian, no sé qué puedo hablar y qué no, pasaron un par de cositas entre nosotros”, deslizó misteriosa.

“Todo puede ser con Brian, no sé qué puedo hablar y qué no, pasaron un par de cositas entre nosotros“.

Finalmente, Danelik se mostró vulnerable al hablar del amor y sorprendió con una confesión muy íntima: “Soy muy enamoradiza y por eso me da miedo enamorarme. Tengo ganas de ir con cuidado”, aseguró emocionada.

“Me encanta mi pareja con Brian, esta es la tercera vez que me enamoro”, cerró, dejando en claro que el vínculo con el exfutbolista podría continuar lejos de las cámaras.